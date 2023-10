Lerántotta a leplet: ez áll Pamela Anderson megváltozott külseje mögött

Nagy figyelmet keltett Pamela Anderson, ahogy nemrég teljesen natúr arccal, smink nélkül jelent meg a párizsi divathéten. A Baywatch című sorozat 56 éves sztárját sokan ünnepelték a bátorságáért, ő pedig a közelmúltban elárulta, miért döntött úgy, hogy inkább a természetes szépség mellett kötelezi el magát.

Sokak fejét elcsavarta annak idején a dögös, szőke színésznő. Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Pamela elmondása szerint a szépséggel és a sminkeléssel kapcsolatos viszonya akkor esett át nagy változáson, amikor sajnálatos módon, elvesztette a sminkesét, Alexis Vogelt, aki 2019-ben a mellrák áldozata lett.

Ő volt a legjobb. A halála után azt éreztem, nélküle jobb, ha nem sminkelek

– jelentette be Anderson, aki, ha mégis arcfesték után nyúl, akkor is csak keveset használ belőle.

Pamela Anderson, 56, reveals the REAL reason why she's stopped wearing makeup https://t.co/LDZudu3wio — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 4, 2023

A színésznő hozzátette, hogy a mostani, jóval szolidabb és természetesebb megjelenése egyfajta lázadással is felér: korábban mindig ahhoz igazodott, amit mások elvártak tőle, de most már a maga útját járja. Az öregedésről is szót ejtett, amit egyáltalán nem él meg traumaként: szerinte ez egy utazás, élete egy új fejezete, amit kimondottan élvez.

Azt hiszem, mindannyian kezdünk egy kicsit viccesen kinézni, ahogy egyre idősebbek leszünk. Én valahogy mindig elnevetem magam, amikor a tükörbe nézek. Azt mondom: «Jaj, most tényleg... mi történik velem?» De ez egy utazás. Jól érzem magam és jó helyen vagyok

– tette hozzá Pamela, akinek szavait a Daily Mail idézte.