A válásuk dacára Demi Moore és Bruce Willis a legjobb barátok, és odaadó szüleik a közös lányaiknak. Amióta a színésznél frontotemporális demen­ciát diagnosztizáltak, Bruce mostani felesége, Emma Heming, a két kislányuk, Mabel és Evelyn, valamint Willis felnőtt lányai és az exe felváltva körülötte vannak. Ez a kegyetlen betegség hatással van Bruce memóriájára és a fizikai képességeire, így a színész huszonnégy órás otthoni ápolást igényel. Az exneje, Demi Moore karrierje azonban újra az egekben szárnyal, és az elfoglaltságai miatt az utóbbi időben ritkábban látogatja a volt férjét - írja a hot! magazin.

Demi Moore és Bruce Willis felnőtt lányai agyonaggódják magukat imádott apjukért Fotó: Getty Images / hot magazin

– A The Substance és a The Landman című új filmjeinek köszönhetően Demi munkája megszaporodott – mondta egy bennfentes a Radar Online-nak. – Amikor nem forgat, promóciós fellépésekre jár szerte a világban. A korábbi szakmai megtorpanása után érthetően büszke az idei munkáira, és örömmel reklámozza is őket. Csakhogy közben az exférje állapota romlik, és a lányaik könyörögnek neki: „Mama, gyere haza!” Szerintük az anyjuk feleslegesen hajtja túl magát, mivel nincs szüksége a pénzre, ezért is akarják, hogy inkább velük és nagybeteg apjukkal legyen.

Az első unokájuk, Louette - Rumer kislánya - áprilisban lett egyéves Fotó: Profimedia / hot magazin

Demi Moore: Szomorú helyzet!

Demi a legutóbbi interjúi során sosem mulasztotta el megemlíteni Bruce-t, de igyekszik optimista maradni. A lányai kérése szíven ütötte, ezért ezentúl megpróbálja úgy intézni az elfoglaltságait, hogy gyakrabban látogathasson haza.

– Függetlenül attól, hogy mi történik az életemben, jó érzés tudnom, hogy Bruce a távollétemben is megkapja a szükséges gondoskodást, és olyanok veszik körül, akiket nagyon szeret – magyarázta a színésznő a The Nerd Stash weboldalon közölt interjújában. – Az állapota sajnos gyorsabban romlik, mint gondoltuk. Szomorú helyzet! Egyikünk számára sem könnyű ez, de egyelőre mi csak annyit tehetünk, hogy minden napot úgy fogadunk el, ahogy jön. Megértjük, hogy a helyzet nem lesz jobb, és annyi időt akarunk együtt tölteni mindnyájan Bruce-szal, amennyit még lehet.