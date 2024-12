Ilyen volt Marics Peti a filmvásznon

A hazai sajtó szinte kivétel nélkül kíváncsi volt a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmre, ahol többek között a ValMar fenegyerekét, Marics Petit is láthatjuk egy nem mindennapi szerepben. Azért is nem mindennapi, hiszen a Demjén film olyan, amilyennek vártuk: jól összerakott, minőségi munka. A poénok remekül ülnek, a dalok jó ütemben és hangsúllyal jönnek be a képernyőre, illetve a fiatal színészekkel teletűzdelt szereplőgárda is remekül hozza a nosztalgikus, kilencvenes évek hangulatát, noha legtöbbjük még nem is élt akkor, amikor a film játszódik.

Marics Peti filmszerepei között a Hogyan tudnék élni nélküled? volt az eddigi legnagyobb (Fotó: Rozman Péter)

Marics Peti egy nőcsábász zenészt alakít

Remek szereposztással rukkolt elő Kirády Attila és csapata, ugyanis mindegyik színész és szereplő egytől egyik remek kémiával operál a mozivásznon, ez pedig a végeredményen is látszik.

Brasch Bence igazi hősszerelmest alakít a filmben (Fotó: Markovics Gábor)

Törőcsik Franciska annyira romantikus a vásznon, amennyire szükséges

A december 12-én mozikban kerülő zenés-romantikus vígjáték nem kisebb szereplőket vonultat fel, mint Törőcsik Franciska, Brasch Bence, Ember Márk vagy Marics Peti. A színészi játék mellett a tökéletesen időzített, újra hangszerelt Demjén Ferenc dalok is rengeteget dobnak a film hangulatán.

Törőcsik Franciska főszerepet játszik a filmben és nagyon is jól teljesítette a feladatát (Fotó: Markovics Gábor)

Kovács Harmatot első nagy filmes szerepében láthatjuk

A sajtóvetítésen az újságírókon kívül jelen voltak néhányan a szereplők közül is, akik a film megtekintését követően egy közös ebéd keretein belül válaszoltak a sajtó kérdéseire. Volt is miről kérdezni őket, hiszen a film biztosan egy meghatározó szerepet tölt majd be a hazai filmiparban. Már csak azért is, mert több olyan szereplő is van, akinek ez volt az első nagyobb alakítása.