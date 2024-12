„Már csak azért is megcsináljuk, hagy támadjanak” – Így vág bele új műsorába Gáspár Győző

Gáspár Győző családja talán az egyik legismertebb família Magyarországon, hiszen a nézők hosszú éveken át követhették az életüket a saját nevével fémjelzett reality-ben. Most, 14 év után a showman és felesége visszatérnek a képernyőre a Gáspárékkal, amiben Budapesten keverednek majd új kalandokba. Gáspár Bea és Győző most azt is elárulták, hogy érzik magukat a december 9-ei premier előtt.

A Gáspárékkal tér vissza Gáspár Győző és Bea, elárulták miért döntöttek így (Fotó: TV2)

Győző persze az elmúlt közel másfél évtizedben sem tűnt el a rivaldafényből, így nem meglepő, hogy a szereplés számára már természetes:

– Nagyon rég nem izgultam már. 26 éve ezt csinálom, szóval soha nincs bennem izgalom.

De olyan dolgokat fogok megmutatni ebben a műsorban, amit még eddig nem láttak. Például ott van a 17 éve megalakult koporsó bizniszünk, amire nagyon büszke vagyok, hogy elhoztam otthonról és 17 éve csinálom. Csak nem nagyon szoktak sajtózni vagy beszélni róla

– árulta el.

A családfő azt is bevallotta, hogy amikor először kapott felkérést az újrakezdésre, akkor elutasította, végül azonban mégis meggondolta magát. El is mondta, hogy miért:

Nem lehet megfelelni, újat mutatni ennek az országnak. Amikor felmerült ez a dolog az volt bennem, hogy megint majd jönnek a támadások és ezért nem, de aztán vettem egy nagy levegőt és azt mondtam, hogy már csak azért is megcsináljuk, hagy támadjanak.

– De amióta megosztottam a plakát képét, hogy indul a Gáspárék, azóta rengeteg pozitív kommentet kaptam. El vagyok ájulva teljesen, hogy ennyire várják – tette még hozzá boldogan.

Kiderült, fognak-e szerepelni Gáspár Győző és Bea lányai

Az édesanyát nem kímélték korábban, amiatt, hogy a gyermekei a kamerák előtt nőttek fel, de mára megtanulta ezt kezelni. Most pedig mivel Evelin és Virág is felnőttek, a kezükbe adta a döntést, hogy szerepelnek-e a Gáspárékban.

A lányok ugye annak idején szerepeltek, kaptunk is érte hideget-meleget, hogy kiteregettük a családi éltünket. Most pedig már úgy gondolom, hogy ők maguk el tudják dönteni, hogy akarnak-e szerepelni és most annyira nem akartak

– mesélte Bea asszony, ennek ellenére valószínűleg egy-egy részben feltűnnek majd.