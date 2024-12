Nem hiszed el, mivel lepték meg a Legyen Ön is milliomos! nyertesét

Tarolt a televíziónézők körében az idén visszatérő kvízműsor, aminek Palik László a műsorvezetője. A Legyen Ön is milliomos! új szériájában a legnagyobb nyereményt Koltai Dániel mondhatja magával, aki 10 millió forinttal lett gazdagabb, amiből nagy álmát váltja valóra, elutazik Új-Zélandra.

A Legyen Ön is milliomos! nyertese nevelőszülő lett (Fotó: Saját/Koltai Dániel)

Magyarország egyik legikonikusabb vetélkedője novemberben tért vissza a TV2 képernyőjére. A Legyen Ön is milliomos! már az első héten elsöprő sikert aratott, amikor celebpárok bizonyíthatták tudásukat, de a civil játékosokkal sem vesztett népszerűségéből. A múlt héten ráadásul elvitték az idei legnagyobb nyereményt is, 10 millió forintot, ami még több is lehetett volna.

– A következő, 15 milliós kérdés az volt: Melyik az az állat az alábbiak közül, ami rágcsáló, volt négy opció, köztük a kapibara, vagyis vízidisznó. Bár utóbbira nem gondoltam volna, de mivel már nem volt több segítségem, így nem kockáztattam a már biztos 10 milliót. De játékon kívül azt jelöltem meg, és bizony az volt a helyes válasz. Emiatt a barátaim és kollégáim összefogtak és megleptek engem, a Rocio névre hallgató vízidisznó nevelőszülője lettem, a tábla is kint lesz a Fővárosi Állatkertben, ahová majd szülői értekezletre is kell mennem. Nagyon kedves ajándék, nagyon örültem neki!