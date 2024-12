Király Linda szerelme hétfőn landol Budapesten – magyar ízekkel várja az énekesnő Simont

Király Linda fiatalkori szerelme, akivel idén újra egymásba habarodtak, ismét Magyarországra érkezik. Simon a nyáron három hónapot töltött nálunk, de a turista vízuma miatt haza kellett utaznia, és újabb három hónapot kellett várnia, hogy megint együtt lehessenek. A külön töltött idő alatt a szerelmesek telefonon tartották a kapcsolatot és mindketten nagyon várták, hogy ismét egymás karjaiban lehessenek. Ez a pillanat holnap érkezik el...

Király Linda 17 évesen szeretett bele először Simonba (Fotó: családi archív)

Király Linda Simon érkezésére nagyon készül

Az énekesnő nagyon várja már a találkozást, bár most nem lesz a klasszikus, reptéren egymás nyakába ugrás, hiszen Lindának dolgoznia kell, így Simon egyedül érkezik majd meg a szerelme lakásába. Persze, így sem lesz oka a panaszra, mert a híresség több meglepetéssel is készül, sőt, ő is azt sejti, hogy Simon kitalál majd valami nagyon különleges dolgot, amíg egyedül lesz otthon.

– Simon gépe dél körül landol, mire a lakáshoz ér, már koradélután lesz. Nekem sajnos még dolgoznom kell egy kicsit, így később fogok hazaérni, mint ő. De mindent megteszek annak érdekében, hogy addig is jól ellegyen. Például főzök neki egy igazi magyaros menüsort. Konfitált kacsa lesz párolt lila káposztával és hagymás tört burgonyával. Csinálok kacsamájat is, karamellizálok hozzá almát és végül nutellás brownie-t kap desszertek. Szeretem etetni... – kezdte lapunknak Király Linda.

A szerelmesek alig várják, hogy újra együtt lehessenek Fotó: családi archív

Simon meglepetése

Linda elmondta, volt már olyan, hogy Simon előbb ért a lakásba, mint ő, és olyan meglepetéssel várta, hogy attól tátva maradt a szája.

Már volt ilyen, hogy később értem haza... Beléptem a lakásba és addigra mindenhol gyertyák égtek a lakásban, halk zene szólt. Ő egy nagyon romantikus srác, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy most is tervez valamit, amíg rám vár. Nagyon jó lesz újra együtt lenni!

– fejezte be a Borsnak adott nyilatkozatát, Király Linda.