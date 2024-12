Kiderült, így próbálja legyőzni a rákbetegséget Károly király

Mint kiderült, az idén rákbetegséggel diagnosztizált III. Károly királynak egy 11 perces edzés segít formában maradni – az általa választott mozgásforma karcsúsítja a derekat, valamint javítja a szív egészségét!

Károly nagyon aktív! / Fotó: AFP

Károly király reggeli szokásai mindig is találgatás tárgyát képezték – Harry herceg memoárja szerint édesapja például szereti fejen állással indítani a napot. Van azonban egy másik titka is a királynak: egy mindössze napi 11 percet igénylő edzésprogram, amelyet a Kanadai Királyi Légierő fejlesztett ki. Ez a rutin évtizedek óta jó szolgálatot tesz a 76 éves uralkodónak, aki most is eleget tesz királyi kötelességeinek, miközben rákkezelésen esik át.

Az uralkodó korábbi kommunikációs titkára, Julian Payne nemrégiben elárulta, hogy a király évek óta minden reggel ezzel az edzésprogrammal kezd, és hozzátette, hogy Károly „rendkívül erős és fitt a korához képest.” A mozgástervet 1950-es évek végén dolgozta ki Dr. Bill Orban, a kanadai fitnesz úttörője. A cél az volt, hogy egy olyan edzésmódszert hozzon létre, amely az elhízott pilóták fizikai állapotát javítja, hiszen egyharmaduk nem volt alkalmas a repülésre. Az 5BX (öt alapgyakorlat) lényege, hogy a gyakorlatok minősége fontosabb, mint a mennyisége. Az öt alapgyakorlat – négy a rugalmasság és erő fejlesztésére (nyújtás, felülések, fekvőtámaszok, hátfeszítések) és egy az aerob állóképesség növelésére (helyben futás) – bárhol elvégezhető, kis helyen és felszerelés nélkül.

A program két perc lábujjérintéssel kezdődik, amely bemelegít, majd egy percen át felülések, hátfeszítések és fekvőtámaszok következnek. A végén hat perc helyben futás következik, amit tíz ismétléses intenzív gyakorlatok szakítanak meg, például guggolásból ugrások. A program hat különböző szintből áll, mindegyik egyre nehezebb változatokat kínál az egyes gyakorlatokból. Például az első szinten a felülés csak a fej és a váll felemelését jelenti, míg a negyedik szinten már teljes felülést kell végezni.

Bár a világ sokat fejlődött az 1950-es évek óta, a szakértők szerint az 5BX továbbra is hatékony lehet. Egy nemrégiben végzett tanulmány szerint napi öt perc szívritmust emelő tevékenység már csökkentheti a vérnyomást és javíthatja a szív egészségét. A program előnyei közé tartozik, hogy könnyen követhető, nincs szükség drága felszerelésre, és fokozatosan nehezíthető. Emellett Károly király előszeretettel sétál nagyokat, különösen Balmoral környékén. A napi 11 perc tehát csak egy része az aktív életmódjának, amely segíti abban, hogy jó formában tartsa magát, különösen ebben a betegséggel nehezített időszakban - írja a Daily Mail.