Idén is külön töltötte a karácsonyt a Bódi család: „Nagyon kemény évünk volt”

Bódi Guszti és Margó családjában már megszokássá vált, hogy kétszer ünneplik a karácsonyt. Ez azért van így, mert a családfő és felesége három hónapra elutazik Thaiföldre minden évben, hogy kipihenjék az elmúlt időszak fáradalmait. Arról persze szó sincs, hogy emiatt sértődés lenne a famíliában, sőt... A gyerekek unszolják Margóékat, hogy mindenképp üljenek fel a repülőre még december közepén, ám ez nem jelenti azt, hogy ne töltenék együtt a "szentestét". Csak éppen erre nem december 24-én kerül sor...

Bódi Guszti és Margó mindig Thaiföldön karácsonyozik (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Guszti és Margó Thaiföldre utaztak

A házaspár számára a család a legfontosabb, így nem meglepő, hogy még mielőtt elutaztak, megtartották a karácsonyt. Erre most is sor került, ahogy arra is, hogy feldíszítsék az otthonukat, és megfőzzék az isteni töltött káposztát, amit az egész család imád.

Mi idén is elutaztunk Thaiföldre, de ez nem azt jelenti, hogy nem ünnepelünk a családdal. Ilyenkor már december elején felállítjuk a karácsonyfát, feldíszítjük a házat, majd az indulástól függően megtartjuk a szentestét. Megfőzzük az ünnepi menüt, a töltött káposztát, a halászlét meg a sülthalat, összeültünk és örültünk egymásnak. Ilyenkor már az ajándékozás is megvan, szenteste pedig videótelefonon jelentkeztünk be az itthoniakkal

– kezdte Guszti, aki azt is elárulta, hogy bár hagyomány náluk a thaiföldi utazás, azért a gyermekeik és az unokáik is unszolják őket a pihenésre.

– Nagyon kemény évünk volt ismét, sokat melóztunk, tele volt a naptárunk. Ez persze nem panaszkodás, hanem öröm a számunkra, mert imádjuk, amit csinálunk. De ilyenkor, év végén azért érezzük, hogy kell már a pihenés. Úgyhogy majd márciusban jövünk – fogalmazott az énekes, akik ismét három hónapig nem lesznek itthon.