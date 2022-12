Különleges karácsony: itt ünnepel Bódi Guszti és Margó

Szokás szerint előre hozzuk a családi karácsonyt, a Jézuska korábban jön. Hozzászoktunk ehhez, és a család is elfogadta, illetve tiszteletben tartja a döntésünk. Nekünk ez az időszak az, amikor kipihenhetjük az egész éves hajtást. Amikor Thaiföldön leszáll a repülő, ott már nem sztárok vagyunk, hanem egyszerű emberek, és a karácsonyt is ehhez mérten töltjük. Persze más, mint otthon, de a családdal rengeteget beszélünk telefonon és videóhívásban is