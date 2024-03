"Jó érzés itthon lenni" – Hazatért Thaiföldről Bódi Guszti és Margó

Bódi Guszti és Margó számára már hagyománnyá vált, hogy minden év decemberében repülőre ülnek, s meg sem állnak Thaiföldig. Ezúttal sem volt másképp, a házaspár még karácsony előtt utazott el, és a minap értek haza...

Fotó: Szabolcs László

Újra együtt a család, hazatért Thaiföldről Bódi Guszti és Margó

Bódi Guszti és Margó 23 órát utazott

A házaspár bár pihenni utazik Thaiföldre, azt már jól tudjuk Gusztitól, hogy ilyenkor az aktív pihenésről van szó. Azaz nem a tengerparton fekve töltik az idejüket, hanem inkább felfedezni a környéket. Utazásuk előtt is azt tervezték, hogy ellátogatnak Vietnámba és Balira, de az is egy fontos szempont volt, hogy Margó véletlenül se végezzen „házimunkát”. Utóbbira reméljük, hogy nem volt példa, és az aranytorkú énekesnő inkább élményeket gyűjtött, amiket most elmesélhet a családnak, ugyanis a minap landolt a repülőjük Budapesten.

Jó érzés itthon lenni. Háztól házig 23 órát voltunk úton, de gyönyörűen süt a nap, az utcánkban a barackfák virágainál pedig nincsenek szebbek. Ezek a leggyönyörűbbek a világon. Szeretlek titeket, szeretlek Magyarország!

– jelentkezett be Margó a Facebook-oldalán, majd később egy közös családi fotót is mellékelt. Érthető módon a Bódi família már nagyon várta a találkozást, hiszen három hónap nem kevés idő...

Kis Bódi Guszti: Kivételes nap volt

Nem csak Bódi Gusztinak és Margónak lesz mit mesélnie, hanem Kis Gusztinak is. Lapunk elsőként számolt be arról, hogy a népszerű énekes elköltözött a feleségétől, s bár azt nem tudják, mit hoz majd a jövő, Gusztinak nagy szüksége van most a családjára.

Valóban elköltöztem Gyuláról, jelenleg itt élek a fővárosban. Történt egy komoly változás az életemben hónapokkal ezelőtt, és nem titok, hogy Adrival jelenleg külön vagyunk.

– Ez most egy nehéz időszak mindannyiunk számára, de próbálok minél pozitívabban hozzáállni ahhoz, ami most velem történik. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a családom és barátaim mindenben támogatnak, a zene pedig a terápiám, amire a legnehezebb pillanatokban is támaszkodhatok. Az pedig, hogy mit hoz még a jövő, számomra is titok – árulta el sejtelmesen kis Guszti, aki nem véletlenül várta annyira édesanyját és édesapját.

– Anyu és Apu ma hazaért. Még a repülőúton azt mondták, hogy sietnek, én meg, hogy szóljanak a pilótának, hogy lépjen oda. Mindenkinek, kívánom azt az örömöt és boldogságot, amit most, együtt éreztünk a családdal. Kivételes nap volt a mai – fogalmazott Kis Guszti.