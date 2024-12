Otthagyták egyedül a semmi közepén, majd szirénázó mentőautó vitte kórházba Horváth Évát

Rájár a rúd az egykori magyar szépségkirálynőre! A Bors elsőként számolt be arról körülbelül két héttel ezelőtt, hogy Horváth Éva motorbalesetet szenvedett Balin, ráadásul pont a születésnapján. A magyar sztáranyuka aznap egy helyi kórházból jelentkezett be, sápadtan és érthető okokból meglehetősen zaklatottan.

Horváth Éva 27 óra alatt jutott haza Budapestre (Fotó: Markovics Gábor)

Elmondása szerint épp egy operáció előtt állt, mivel a baleset miatt nyílt törés keletkezett a lábában. Az első műtét sikeres volt, ám Éva már akkor tudta, hogy hosszú rehabilitáció vár rá, amit természetesen Magyarországon szeretett volna elkezdeni. Arra azonban, ami a hazaút során történt vele, egyáltalán nem volt felkészülve.

Az egykori szépségkirálynő egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben számolt be arról, hogyan vált rémálommá a repülőútja Baliról Budapestre. Horváth Éva balesete után egy speciális kerekesszékes szolgáltatást rendelt meg, már csak azért is, hogy feljuthasson a gépre, és minél előbb épségben hazaérhessen a magyar fővárosba. Elmondása alapján Baliról Isztambulig zökkenőmentesen eljutott, ám ami a török nagyváros repterén történt vele, azt még az ellenségének sem kívánja.

27 órán keresztül próbált hazajutni Horváth Éva Baliról

Az isztambuli repülőtéren csőstül jöttek a bajok. Egy szintén kerekesszékre váró nőnek állítólag szóltak, hogy sétáljon csak fel a lépcsőn, mert elfogyott a kerekesszék.

− Nem sejtettem, hogy ez engem is érinteni fog. Aztán elvittek egy gyűjtőtérbe, aminek semmi értelme nem volt - folytatta a sztorit Horváth Éva, aki első műtétje után, a fájdalmai miatt csak felpolcolt lábbal utazhatott, így az úgynevezett business osztályra váltott jegyet, ám ez az ottani személyzetet nem igazán érdekelte.

− Mindenesetre ott ültettek egy órát a gyűjtőtérben, amit nem értettem. Majd háromnegyed órával a gép indulása előtt megérkeztem a check-in pulthoz, amikor már körülbelül ötven méter választ el a repülőtől. A hátsó sorban tett le engem a reptéren dolgozó úriember, pedig aki mozgássérült, azt mindig az első sorban, az úgyneveztett prioritási székbe ültetik. Kérdeztem is, hogy jön-e majd valaki, aki segít nekem feljutni a gépre. Azt mondták, hogy: persze, persze, mindjárt érkezik. Ám eljött a pillanat, amikor már csak páran ültek ott a beszállásra várva. Elkezdtem ezeknek a beszállító emberkéknek integetni és kiabálni, hogy én is itt vagyok, de sz*rtak rám. Szó szerint sz*rtak rám. Én fogtam a mankómat és elindultam feléjük. Ez a mankózás ez olyan jól sikerült, hogy el is estem. Erre is pont sz*rtak, hogy én ott fekszem a földön, így három fiatalember segített fel. Teljes mértékben ignoráltak. Innentől kezdve elkezdtem üvölteni, hogy jöjjenek már oda