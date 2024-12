Kamerák előtt balhézott össze a Házasság első látásra két sztárja

Ezerrel dübörög és továbbra is rengeteg nézőt vonz a képernyők elé a Házasság első látásra második évada. Tündérmesébe illő házasságok helyett viszont inkább a konfliktusoké a főszerep a TV2 párkapcsolati reality-jében, és nem csak a házastársak között!

Házasság első látásra: Reni és Brumi a kamerák előtt belhézott (Fotó: TV2)

Történt ugyanis, hogy a közös vacsorán Házasság első látásra Szabolcs felesége, Fecső Judit és Brumi neje, Reni alaposan egymásnak feszült, Brumi viszont nem igazán védte meg a feleségét, inkább élvezte az ingyen műsort, ami az est után bizony éles konfliktushoz, sőt, balhéhoz vezetett közte és Reni között.

Házasság első látásra: Reni szerint férje nem védte meg őt

A lány ugyanis sérelmezte, hogy férje nem állt ki mellette a kis cicaharcban!

− Nem értem, hogy engem te miért nem védesz meg úgy, mint a Szabi! Miért hagyod, hogy én védjem meg magam? - kérdezte nevetve a feltűnő szemhéjtust kedvelő Reni a férjétől, Brumi pedig nem maradt adós a válasszal.

− Hát, én nem a kis katonád vagyok, érted? Ki tudsz te állni magadért! Én is ki tudok - próbált belemelegedni Brumi a mondandójába, ám Reni ismét átvette tőle a szót.

− Jaj, baba, hát nem is kell. Nem is akarom ezt nagyon kivesézni, mert már fáradt vagyok, de tegnap picit olyan volt, hogy Judit bedobta a csatába a kis katonáját, és nem jól szerepelt, így a hadvezér is odament és megpróbált engem ostorozni vagy ostromolni - idézte fel a történteket Reni.

− Lehet, ezért is élveztem az egész estét, hogy volt ez a kis szurkálódás - döbbent rá saját érzéseire Brumi, aki szerint őt is érintette a civakodás.

Reni és Brumi végül váltottak egy csókot is a kisebb veszekedést követően, bár tudják: sokan falsnak tartják a kapcsolatukat.

