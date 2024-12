Tovább folytatódik a Házasság első látásra szereplőinek drámája, de akár az is lehet, hogy Zoltán és Marica kapcsolata a végére ér. A feleség ugyanis nem tudja elfogadni azokat a dolgokat, amiket a férje vágott a fejéhez, ráadásul nem csak a négy fal között, de a többi pár társaságban is... Aki esetleg lemaradt volna, nekik idézünk pár mondatot, ami a fogorvos szájából hangzott el: "Nem tehetek róla, hogy nőként nem jössz be. Nem tudom ráerőszakolni magam arra, hogy vonzódjak hozzád. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem foglak átverni, meg arról áradozni, hogy milyen szép vagy, ha nem tetszel." Nyilvánvalóan ezek a szavak nagyon rosszul estek Maricának, már csak azért is, mert ő Zoltán korábbi kommunikációjából azt hitte, jól működik köztük a kémia, ám ezek az állítások hidegzuhanyként érték. Le is vette hát a gyűrűjét, és az este végén még azt is megemlítette, hogy ennek a házasságnak valószínűleg vége. Viszont még várt rájuk egy találkozó a szakértőkkel.

Házasság első látásra: Marica teljesen összetört

A szakértők előtt sem változott sokat a jogász véleménye, sőt elmondta, mennyire összetörte őt Zoltán. Szerinte ez már nem javítható dolog, ami köztük történt, hiszen ha nem tetszik a férjének, akkor nincs mit tenni, véget kell vetni ennek a házasságnak.

Fáj a lelkem. Nincs erőm, energiám. Tegnap beszélgettünk Zolival, és egy kicsit többet ivott a kelleténél, és elmondta, hogy én neki, mint nő, nem jövök be. Semmi vonzót kvázi nem lát bennem.

– Ami nekem rosszul esett, egyáltalán nem kommunikálta felém, hogy ennyire nem tetszek neki. Holott, nekem az egyik nagy álmom volt, hogy valaki úgy fogadjon el, ahogy vagyok, úgy szeressen, ahogy vagyok és lásson engem szépnek. Ez most kiderült, hogy Zolival nem működik. Ez egy olyan ok, amin nem lehet változtatni. Most nem tudok nála maradni... – fogalmazott Marica, akinek szavai hallatán könnyek szöktek férje szemébe.

