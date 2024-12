Eltűntek Fekete Dávidék – Kiderült, miért nem adnak hírt magukról

Fekete Dávid idei éve mondhatni az egyik legjobb volt, hiszen Szintia képében rátalált a szerelem, akit joggal nevezhet a társának is, hiszen ikerfiai is elfogadták és szeretik. A boldogságuk talán legékesebb példája, hogy kapcsolatuk roham tempóban fejlődött, hiszen a szerelmesek már össze is költöztek, sőt hamarosan gyermekük születik.

Fekete Dávid párja hamarosan egy kisfiúval ajándékozza meg az énekest Fotó: archív/Hot magazin

Úgy tűnik, az utóbbi időben Dávid a párjával teljes digitális detoxot tart, ami abból a szempontból teljesen érthető, hogy az év vége besűrűsödhetett számukra. A karácsony mellett a pici érkezése is hamarosan itt van, bár januárra van Szintia kiírva, a fiatal lány számára egyre fárasztóbbak lehetnek a mindennapok. Így nem meglepő, hogy nem ad hírt magáról az egykori Megasztáros, feltehetően nyugalomban szeretnék megélni az utolsó hónapot.

Mindent megad szerelmének Fekete Dávid

Bár már gyakorlott édesapa, Dávid azt nem felejti el, hogy várandós kedvesének valami aprósággal kedveskedjen. Mindenben a szerelme mellett áll, és igyekszik mindent megadni neki, hogy a lehető legjobban érezze magát, és ezt a kisfiuk születése pillanatában is szeretné éreztetni vele.

– Szeretnék bent lenni a szülőszobán! Szeretném, ha érezné, hogy ott vagyok támaszként, és számíthat rám abban a pillanatban is. Ezen felül a terhessége alatt próbálom levenni a kedvesem válláról a terhet, amennyire csak tudom. Van, hogy meglepem apróságokkal vagy hozok neki ebédet. Szerencsére nem annyira kívánós a várandóssága alatt, szóval nincs nehéz dolgom, de ettől függetlenül igyekszem kényeztetni – mesélte Dávid szeptemberben a hot! magazinnak.