Fekete Dávid gyerekei is várják a kistesót

A szerelmesek semmit sem bíznak a véletlenre, ugyanis már egy ideje tervezik a gyerekszobát, ahova már több bútort is megrendeltek, hogy az utolsó hetekben csak a kicsire és annak érkezésére tudjanak koncentrálni.

– A kisfiunk szekrényét már összeraktuk, sőt tele is pakoltuk ruhával. A kedvesem először lesz édesanya, így folyamatosan nézelődik, hogy mi az, ami elengedhetetlen egy gyermek érkezésénél. Én ilyenkor csak gyönyörködöm benne, és örülök annak, hogy boldog. Az utolsó időkben már csak azzal szeretne foglalkozni, hogy gyermekünk születik, nem pedig azzal, hogy mi van meg és mi nincs még.

Nem is vagyunk babonásak ezzel kapcsolatban: szeretnénk, ha november közepére már itt lenne az a kiságy.

Ráadásul Szinti mindig is kislányt szeretett volna, de amióta tudjuk, hogy fiút hord a szíve alatt, nem is tudnánk másképpen elképzelni. Állami kórházban szeretnénk szülni, azonban ebben az esetben az orvosunk nem lesz választható. Hála az égnek, nagyon jól felújították a győri kórházat, így nem lesz semmiféle probléma ezzel kapcsolatban, biztosan jó kezekben lesz a kedvesem. Ráadásul a környezetünk is gratulált már, és az ik­reim, Ádin és Máté alig várják, hogy nagytesók legyenek! Mindig jönnek oda Szintihez, hogy szeretnék meghallgatni a babát a pocakjában, én pedig közben elolvadok – áradozott az apuka.

Meg is van a tökéletes név Fekete Dávid babájának

A leendő szülők még nem szerették volna elárulni a gyermekük nevét, azt azonban megosztották lapunkkal, hogy milyen könnyen választották ki, és volt-e vitájuk ezzel kapcsolatban.

Dávid remek apa, erről többször tett tanúbizonyságot - Fotó: archív / Hot magazin

– Szerencsére hamar sikerült megtalálnunk a tökéletes nevet. Megbeszéltük, hogy ha lány lesz, akkor ez, ha fiú lesz, akkor az, de végül a fiúnévvel nem is foglalkoztunk, annyira biztosak voltunk benne, hogy lányunk születik. Amikor pedig kiderült a neme, egyből visszatértünk a választott fiúnevünkhöz. Nagyon összecsengenek az érzéseink és a gondolataink a mindennapos körforgásban is, ráadásul fontos volt, hogy legyen jelentése is a névnek – tette hozzá a kismama.