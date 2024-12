Elszólta magát Sydney van den Bosch, eddig féltve őrzött titkot árult el - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Sydney van den Bosch és szerelme egy őszi napon mondták ki a boldogító igent. A friss házasok nem sokáig időztek itthon: már a szertartás másnapján nyakukba vették a világot, és nászútra mentek. Erről korábban már részletesen is mesélt a Szerencselány.

- Fantasztikus a házas lét! Nagyon jó érzés, hogy immáron a férjemnek szólíthatom Benjámint. Mindig is szoros kötelék fűzött bennünket egymáshoz, ami a házasságkötéssel csak erősebb lett. Mostanra, mondhatni, minden lehetséges módon kapcsolódunk egymáshoz. Emellett a legjobb döntés volt az esküvő után azonnal nászútra indulni, ahol átbeszélhettük az elmúlt időszak történéseit, és nagy pihenéssel kezdhettük meg a házaséletünket – áradozott korábban a házas életről Sydney.

A Szerencselány nemrég egy friss szerelmes fotót is megosztott, amin mosolyogva ölelik át szorosan egymást. A bejegyzésből nem csak az derült ki, hogy még mindig hatalmas a szerelmük és csak levegővételnyi távolságban érzik jól magukat. Sydney van den Bosch azt is elárulta, hogy egy egészen meglepő téren is kiegészítik egymást.

Ugyanis amíg a csinos híresség mindenhova tíz perccel később szokott érkezni az elhúzódó készülődés miatt, addig párja inkább tíz perccel hamarabb. Ez a kapcsolatuk elején ugyan okozott némi súrlódást, de azóta már összehangolódtak ebben is.

