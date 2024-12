Barátja leplezte le: várandós lehet Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch élete egyik legboldogabb időszakát éli, ehhez kétség sem fér, hiszen az elmúlt egy évben minden úgy alakult, ahogy szerette volna. Miután hivatalosan is elvált férjétől, néhány hónappal később rátalált a szerelem, ami olyan erővel csapott le rá és Kaszás Benjáminra, hogy a férfi szinte azonnal megkérte Sydney kezét. A válasz természetesen igen volt, idén szeptemberben pedig a nagy napra is sor került a Balaton partján. A 60 fős násznép egy teljes hétvégét tölthetett el a szerelmesekkel, majd aztán jött a nászút, s ezzel együtt a pletykák is. Ekkor indultak be először a találgatások arról, hogy esetleg bővülhet Sydney-ék családja, ám ezek csak hamis spekulációknak bizonyultak. Legalábbis eddig…

Fotó: Nagy Zoltán

Sydney van den Bosch babát vár?

Barátja árulhatta el Sydney van den Bosch titkát

Arról már a minap beszámoltunk, hogy a Szerencselány egy sejtelmes poszttal újra beindította a találgatásokat. Sydney ugyanis a Czeizel Intézetből tett közzé egy bejegyzést, azzal a felirattal, hogy:

– Tudnék még egy témát feldobni újdonságként, de azt hiszem, ennek egy hosszabb bejegyzést fogok szentelni – írta posztjában Sydney, aki egy szívecskét is mellékelt, majd megköszönte az intézetnek, hogy vannak és segítenek. Ez a rajongók szerint már nagyon árulkodó dolog, hiszen az intézmény arról híres, hogy a babatervezésben és a várandós anyukák gondozásában segít.

No, de aki eddig kételkedett volna, azoknak most Vásáry André ledobta az atombombát. A férfi ugyanis jó barátja Sydney-nek, és hát várható volt, hogy születésnapján a nagyközönség előtt is felköszönti. Mondjuk az ő szövege sokkal árulkodóbb, mint a modellé.

Baby Girl! Még sok-sok szülinapot közösen és egyre többen

– fogalmazott az énekes, aki biztos, ami biztos még egy kacsintós fejet is tett üzenete mellé, hogy a netes nyomozók tovább gyűjthessék a bizonyítékokat.