Egy új életszakasz: hatalmas döntést hozott meg Mikes Anna

Sokak szívébe lopta be magát a Dancing with the Starst követően Mikes Anna. A profi táncosnő különösen azután tett szert nagy népszerűségre, miután az előző évadban a sztárséf, Krausz Gábor partnereként egymásba szerettek, és végül a táncparkett után a való életben is egy pár lettek.

Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Starsban találtak egymásra / Fotó: Máté Krisztián

Egy ideje kezdetét vette a TV2 táncos showműsorának legújabb évada, amelyben a profi táncosnő már nem szerepel.

A győzelmünkkel Gáborral, illetve a szerelmünkkel, ennek így kell vége lennie. Ez az i-re a pont, a csúcson kell abbahagyni. Azt gondolom, hogy nagyon elegáns és méltó befejezése a táncos szereplésemnek a negyedik évad, és többet és jobbat nem is kívánhatnék magamnak

– indokolta meg a döntését korábban Mikes Anna.

A táncosnőnek azonban nincs oka panaszra: a rajongók szeretete töretlen iránta, imádják a tanítványai, Krausz Gáborral pedig boldogan élnek együtt. Így, amikor a minap lecserélte a profilképét az Instagram-oldalán, akadt olyan követő, aki úgy vélekedett, ez egy új életszakasz kezdete is lehet.

Család, szeretteid, barátok kerültek fókuszba! Látszik, hogy boldog vagy és elégedett a jeleneddel! Siker a munkában és a magánéletben, szinte sugárzik rólad. Természetesen vagy szép és csodálatos, amit képviselsz! A kisvideóidból is ez jön le. Jó érzés volt látni, hogy tartalmasan töltitek együtt az időt! Végezetül csak annyi, hogy kívül és belül is gyönyörű vagy, tele szeretettel. Ezért szeretünk nagyon és sokan

– fejtette ki a gondolatait Anna egyik rajongója, a véleményét pedig számtalan követő osztotta.

Egy igazi nő vagy, aki bájos, dekoratív, ízléses, szép, elbűvölő, rokonszenves!

– bókoltak a táncosnőnek egy másik hozzászólásban is.