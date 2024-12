Karácsony fürdőruhában? Dobó Ágiéknál így telnek az ünnepek Costa Ricán

Dobó Ági gyerekeivel költözött ki Costa Ricára néhány hónappal ezelőtt, ahova nemsokára férje is követi őket. Addig is a család belevetette magát a karácsonyi készülődésbe, ami a nyári melegben, a tengerpart mellett cseppet sem hagyományos módon zajlik. Ági meg is mutatta, milyen náluk az adventi időszak a nyár közepén.

Dobó Ági Costa Rica meleg időjárása ellenére igyekszik megtartani a karácsonyi szokásokat Fotó: YouTube

Costa Ricán nem kérdés, hogy nem lesz fehér karácsony idén sem, de a csinos sztáranyuka még így is igyekszik minél varázslatosabb hangulatot csempészni az otthonukba.

Elmegyünk karácsonyfa beszerző útra és még nagyobb karácsonyi hangulatot próbálunk varázsolni. Most süt a nap és jó idő van, úgyhogy még nagyobb szükség van a téli hangulatra bent a házban

– mesélte.

– Olyan érzés, mintha nyaralnánk. A trópusokon vagyunk, 40 fok van, de még ahhoz van szokva a szervezetünk, hogy karácsonykor tél van és hideg – tette még hozzá.

A kinti meleg ellenére persze a család feldíszíti a karácsonyfát, illetve a gyönyörű ház belső tereit is, persze mindezt rövidnadrágban, ami egyáltalán nem szokványos látványt nyújt.

Dobó Ági családja jól érzi magát Costa Ricán

A gyerekek természetesen iskolába is járnak új lakóhelyükön, amit szerencsére nagyon élveznek, különösen, hogy karácsony környékére esik a 6 hetes szünet. Az anyuka azt is elárulta, hogy ilyenkor igyekeznek minél több programot szervezni közösen, különösen, hogy Ági anyukája is velük tölt néhány hetet. És bár nem éppen szokványos, de jókat fagyiznak és pihennek a tengerparton karácsony előtt. Persze listát is írnak, hogy mi mindent szeretnének a fa alá.