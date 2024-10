Új életet kezdett külföldön Dobó Ági és családja

Dobó Ági neve nem ismeretlen az embereknek, hiszen a TV2 Mokka műsorvezetője is volt, és a Miss World Hungary-t is megnyerte. A műsorvezetőnő gyakran oszt meg pillanatokat családi életéből, és utazásaikból a közösségi oldalán. Az utóbbi időben nem titkoltan több olyan országot is megnéztek, ahol esetleg családjuk jövőjét is el tudták képzelni férjével.

Dobó Ági férje társaságában új otthont keresett az utóbbi időkben (Fotó: Szabolcs László)

Dobó Ági elköltözött férjével és gyerekeivel

A napokban azonban a saját YouTube-csatornáján mesélt arról, hogy három hete már új otthonba költöztek.

Szóval itt vagyunk a paradicsomban most már három hete, és annak is nyomós oka van, hogy miért egyedül mesélek erről a dologról. A gyerekek bent vannak a házban, de Csabi tízezer kilométerre van tőlünk.

– Nagyjából ennyire van Magyarország, Maglód, az otthonunk innen – mesélte Ági, aki bár nem árulta el, hogy melyik országban találták meg új otthonukat, de a rajongók sejtése szerint Costa Ricára költöztek.

Dobó Ági gyerekeit alkalmazkodásra szeretné nevelni

Bár szeretnek Magyarországon élni, azért költöztek ki, mert gyerekeiknek szerettek volna olyan élményt és tapasztalatot adni, ami a rugalmasságra tanítja őket. Emellett az édesanya szerint az alkalmazkodási képességeiket és idegennyelv-tudásukat is fejleszteni szerették volna.

A második oka, hogy szerettünk volna egy kicsit mindent legombolni magunkról, mindenkit és mindent, és megpróbálni – amíg a gyerekek kicsik, hogy szükség van ránk és közelségünkre – családként funkcionálni. Ehhez nyilvánvalóan a legnehezebb dolgot kellett otthon hagynunk és elengednünk: azt a fajta – sokszor általam már mesélt – kommunális működésünk a húgomékkal, a szüleimmel, ami fantasztikus

– mesélte a költözés miértjét Dobó Ági Costa Ricai otthonukból.