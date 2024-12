Így érzik magukat a finálé előtt a Dancing with the Stars döntősei

Szombaton sor kerül a Dancing with the Stars fináléjára, ahol kiderül, hogy WhisperTon és Tóth Katica, Törőcsik Franciska és Baranya Dávid vagy Szabó Zsófi és Suti Andris viheti majd el a győztesnek járó trófeát. A döntősök most azt is elárulták, hogy érzik magukat a hónapokon át tartó kihívásnak a végéhez közeledve.

Sokak szerint Szabó Zsófi és Suti András a Dancing with the Stars nagy esélyesei, de WhisperTon is mindig lenyűgözi a nézőket Tóth Katica párjaként Fotó: Bors

Szabó Zsófi párcsere útján immár Suti Andrissal készül a végső megmérettetésre, fáradtan ugyan, de annál nagyobb izgalommal.

– Azt hiszem elmondhatom mindannyiunk nevében, hogy rettenetesen fáradtak vagyunk, de közben meg nagyon sajnáljuk, hogy mindjárt vége, mert ez egy fantasztikus utazás volt – kezdte Zsófi.

Minden túlzás nélkül egy fantasztikus stáb áll mögöttünk és bár mindenki fáradt, mégis mindenkinek van egy plusz ölelése vagy kedves szava. Illetve egy nagyon családias, támogató légkör vesz körül és közöttünk versenyzők között sincs ellenségeskedés. Nyilván mindenki nagyon szeretne nyerni, de majd alakul, ahogy alakul

– mondta.

Ezek a kék-zöld foltok rajtunk már olyanok, mintha barátság tetkók lennének

– tette hozzá viccelődve WhisperTon.

WhisperTon és Katica teljesen levették a lábáról a Dancing with the Stars zsűrijét Fotó: Máté Krisztián/Bors

Már Törőcsik Franciska energiája is a végét járja, mégis úgy érzi, amikor parkettre lép, új erőre kap.

– Én nem is tudom, hogy honnan merítek energiát, talán tényleg a táncok és a zene erejéből. Nagyon sokat készültünk erre és nagyon szeretnénk megmutatni, hogy mit tanultunk ez alatt a három hónap alatt.

Szerintem a tánc egy hihetetlenül jó önkifejezési forma és minden alkalommal, amikor parkettre lépünk, egy kicsit többet adhatunk magunkból. Úgyhogy amennyire fáraszt, annyira tölt is és ezek jól kiegészítik egymást

– árulta el a saját véleményét Ton is.

A Dancing with the Stars versenyzői így vágtak bele a műsorba

Zsófi számára a verseny kezdetben egy szinte teljesíthetetlen feladatnak tűnt, ennek ellenére parádésan helytállt, még az Andrei Mangra botránya utáni nehézségekkel együtt is.

Én 3 hónappal ezelőtt tettem meg az első tánclépést egész eddigi életem során. És tényleg nem gondoltam volna, hogy nekem majd így fog mozogni a vállam meg a csípőm, különösen, hogy én nagyon gátlásos vagyok annak ellenére, hogy tévében szerepelek. Azt gondoltam, hogy nekem ez nem biztos, hogy fog menni, de a műsor készítői miután megnéztek a castingon, azt gondolták, hogy ez jó lesz és most itt vagyunk a fináléban

– vallotta be a színésznő.