Kucsera Gábor megjósolta: így alakulhat a Dancing with the Stars döntője

Kucsera Gábor és Stana Alexandra egészen az 5. showig meneteltek a Dancing with the Stars 6. évadában, de kiesésük ellenére nem maradt bennük keserűség. Sőt, nagy szeretettel gondolnak a műsorra, amibe vissza is térnek szombaton, mint az idei évad sztárjai. Emellett a sportoló most azt is elmondta, hogy mit gondol a döntő alakulásáról.

A Dancing with the Stars korábbi versenyzője Kucsera Gábor elárulta mit gondol a döntő alakulásáról (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Kucsera Gábor Dancing with the Starsból való kiesése után is nyomon követi a verseny alakulását és elárulta szerinte ki az, akinek meg kellene nyernie a döntőt.

Mindenkinek szurkolok egyébként, nincs kifejezetten favoritom és szerintem aki ide eljutott az megérdemli a győzelmet. Viszont, ha azt a kis pluszt nézzük, akkor szerintem WhisperTon és Tóth Katica azok, akik olyan minőségű produkciókat raknak le az asztalra az első adástól kezdve, amilyen elvárható a nyertesektől.

– Nyilván tudjuk, hogy Tonnak van táncos múltja, de én úgy gondolom, hogy nem lehet ezt minden produkciójánál felhozni és emiatt hátráltatni. Őt elhívták ebbe a műsorba ismert emberként, amit bevállalt, kapott egy táncpartnert és úgy teljesítenek, hogy a kezdetektől olyan gyönyörű táncokat láthatunk tőlük, amikben egytől egyig megvan az a plusz – tette még hozzá.

Kucsera Gábor a Dancing with the Stars eredményét is megjósolta

A kajakozó azt is megjósolta, hogy a saját véleményétől függetlenül hogyan alakulhat majd a végső rangsor.

Azt gondolom, hogy WisperTonék vagy Szabó Zsófiék közül fog kikerülni a győztes. Törőcsik Franciskáék pedig szerintem egyértelműen harmadik helyezettek lesznek, ami persze szintén nagyon szép teljesítmény

– mondta a Dancing with the Stars kiesett versenyzője.