Kucsera Gábor őszinte vallomása: Végre magam mögött hagytam a "hülyegyerek" szerepet

A világbajnok kajakos nagy változáson ment keresztül az elmúlt években, tudatosan döntött úgy, hogy szeretné végre a komolyabb oldalát is megmutatni. Kucsera Gábor a Dancing with the Stars műsorára is többek közt ezért mondott igent, és igaza is lett, alázatával, fejlődésével egyre inkább lenyűgözi a zsűrit és a nézőket is.