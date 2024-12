Megható képek! Így romantikázik Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Az olimpikon elképesztő produkciókkal rukkolt elő a TV2 táncos showműsorában, de múlt héten befejeződött számára élete egyik legnagyobb kihívása. Kucsera Gábor nagy mosollyal búcsúzott a versenytől, beismerve, hogy gyermekei már nagyon nehezen viselték hiányát.

Kucsera Gábor hetekig alig látta feleségét a Dancing miatt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kucsera Gábor meglepte Tápai Szabinát

Mint ahogy arról mi is sokat írtunk, nagyon nehéz hónapok után kibékült egymással a világbajnok kajakos és felesége. Kucsera Gábor családjában azóta szent a béke, mindketten sokat tesznek kapcsolatukért. Igaz a Dancing with the Stars miatt hetekig alig látták egymást, de a műsorban még egy közös produkciót is láthattunk tőlük, amit csókkal fejeztek be. Kucsera nem is titkolta, hogy családját megviselte a táncos kaland időszaka.

Mivel nagyon sok elfoglaltságom van, ezért általában este fél kilenctől éjfélig szoktunk próbálni. A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok... Amikor mondtam Beninek, hogy elmennék a Dancing-be csak rám nézett és annyit mondott, hogy te táncolni? Inkább ne. De természetesen Szabinával megbeszéltük és mondta, hogy menjek nyugodtan

– mesélte korábban a kemény hetekről a kajakos.

De múlt héten visszakapták gyermekei imádott apukájukat, rengeteg közös programot csináltak. Feleségét, Tápai Szabinát is kárpótolni akarta Kucsera Gábor, így pár órára elszöktek az adventi vásárba, amiről Instagramon posztoltak.