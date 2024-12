Én úgy szeretném ezt a karácsonyt, hogy mindenki lenyugszik, nyugi van, otthon van, kaja van, ráérsz felkelni, nem pedig, úgyhogy magadon is érzed, hogy stresszelsz, meg így nagyjából a környezeteden is látod, hogy mindenki rohan, sorban áll, türelmetlen, mert venni kell valamit. Ez ilyen –must have lett, ahelyett, hogy mindenki egy kicsit visszavenne a tempóból, együtt lenne és beszélgetne