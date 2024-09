Visszasírják Balázsék rajongói Vadon Janit: „Ráskó Eszter fél éve csak rinyál"

Tavaly decemberben sokkolta a Rádió1 Balázsék reggeli show rajongóit, hogy megbomlik kedvenc műsorvezető triumvirátusuk. Vadon Jani ugyanis úgy döntött, elég volt ebből a mókuskerékből és 15 év után „szakít” a családjaként szeretett stábbal, lelép Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri mellől. Sőt a népszerű műsorvezető nem csak a stábot hagyta el, de a rádiózást is, egyszerűen szeretett volna más irányban elindulni. Székébe végül Ráskó Eszter humorista ült be, akit az elmúlt hét hónapban nemhogy megszeretni, megszokni sem tudtak a rajongók, de egyre többen panaszkodnak miatta.

A Vadon Jani helyére beülő Ráskó Eszter nem arat osztatlan sikert a hallgatóknál (Fotó: Rádió1)

Vadon Jani utódját nem szerették meg a rajongók

Balázsék sokáig keresték a közönségkedvenc kollégájuk, barátjuk utódját. Vadon Jani helyére többen lecsaptak volna, több hírességet „kipróbáltak” Rákóczi Feriék. A Rádió 1-en jelenlegi formájában 2016 óta futó Balázsékba januárban többen is érkeztek egyfajta castingra. Elsőként a háromszoros Fonogram-díjas, egykori Csillag születik döntős Kovácsovics Fruzsina vendégeskedett a stúdióban, őt Musimbe Dávid Dennis humorista követte, de Puskás Peti és Ábel Anita is beült egy adás erejéig Jani székébe. Végül szavazást indítottak, a több mint 250 000 voks alapján kiválasztott új műsorvezetőt, Ráskó Esztert Balázsék is nagyon várták. Eleinte be is vált a humorista, de sokan nem tudták megszeretni az éles nyelvű műsorvezetőt. Arról már korábban is írtunk, hogy egy időben a Ráskót néha helyettesítő Gévai Julit már korábban nyelvükre vették a népek. Most pedig egy Reddit-posztban a Vadon Jani helyett végleg beülő Esztert vették elő, aki sokak szerint az utóbbi időben feltűnően sokat rinyál, panaszkodik, hogy mennyire fáradt.

– Nagyon-nagyon szeretem Esztert, de.... hátha eljut innen hozzá... Miért szól minden adás első 20 perce arról, hogy ő milyen fáradt? :/ Úgy le tud húzni... Azért hallgatom őket, mert lendületbe hoz, jól indul a nap, annyival könnyebb lenne, ha nem letargiával indítanának... – indította a beszélgetést a közösségi oldalon egy korábbi rajongó, amire özönlöttek a válaszok, ezekből idézünk: