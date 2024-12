Összetört szívek: Ezek voltak az év legsokkolóbb sztárszakításai

− Sokan érdeklődtetek a kapcsolatunk felől, ezért szeretnék tisztázni valamit: Fannival már nem vagyunk együtt, külön utakon folytatjuk az életünket. Erről többet nem szeretnék beszélni, amíg ő esetleg nem nyilatkozik

– kezdte posztjában Nemazalány exe.

Újra lecsapott a Nyerő Páros átok

Jauri és Berényi Dorina szerelme is már a múlté (Fotó: RTL)

Szomorú összeállításunk végén két olyan pár is szerepel, akik részt vettek a Nyerő Párosban. A műsorról pedig köztudott, hogy rengetegen szakítanak a versenyzők közül.

Alig, hogy kiderült, hogy DJ Jauri és párja, Berényi Dorina nyerték a 2024-es Nyerő Párost, rá egy napra egy reggeli műsorban bejelentették:

a párkapcsolati vetélkedő forgatása után véget ért a kapcsolatuk.

Jauri azzal indokolta a szakításukat, hogy a győzelem után pár hétig „lila ködben” és győzelmi mámorban éltek, de utána előjöttek újra a régi problémáik.

− Egy szakítás mindenkit megvisel. Mi ezt nem tudtuk privátban elgyászolni. Senki nem úgy megy be a Nyerő Párosba, hogy utána szakítani fog a párjával. Mi sem így terveztük – mondta el Berényi Dorina.

Éjjel-Nappal könnyek

December elején nagy bejelentést tett Kamarás Norbert a Talk TV YouTube csatornáján látható, KiKapcs című, Király Péterrel közös podcastjében. Norbi elárulta, hogy már nem alkotnak egy párt Kármán Odette-tel.

− Szeretnék így rögtön a műsor elején beszélni az Odette-tel való kapcsolatomról. Odette-tet először a nézők, ti, az Éjjel-nappal Budapestben láthattátok, ő is szereplője volt, méghozzá Lalinak, az én karakteremnek a barátnője. Ahogy játszottuk ezt a szerepet, úgy kerültünk egymáshoz egyre inkább közelebb a magánéletünkben is, és lettünk végül egy pár. Aztán az Éjjel-nappal Budapestben végig követhettétek nagyjából az életünket, azon kívül mi az életben is együtt voltunk, már össze is költöztünk. Aztán a Nyerő Párosban is láthattatok minket, azt a műsort sikerült megnyernünk, aztán még több műsorban is láthattatok minket közösen, illetve az Instagram felületünkön nagyon sok közös dolgot megosztottunk veletek. Ezért is gondolom azt, hogy tartozom nektek annyival, hogy most már így nagyjából 5 hónap – fél év különlét után bejelentsem, hogy már nem vagyunk együtt, Odette-tel nem alkotunk egy párt – mondta a KiKapcs című podcastben.