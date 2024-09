Földes Eszter megint üzent a férjének a szakításuk után

A Bors írt arról először, hogy válságba jutott a Kispál és a Borz frontemberének házassága. Felesége, Földes Eszter ugyanis egy megcsalásra utaló idézetet posztolt oldalán: „Szerettelek hűtlen, mi lett volna, ha hű vagy?” S bár akkor még csak sejteni lehetett, hogy gond van, pár nappal később hivatalos közleményben tudatta a sztárpár: válnak. Hogy mi okozta házasságuk végét, arról egyikük sem nyilatkozik, de Földes Eszter naponta ad hírt érzéseiről közösségi oldalán...

Földes Eszter nem nyilatkozik, de idézetekkel mesél házasságáról (Fotó: MTVA)

Földes Eszter újra szabad

Hatalmas szerelemnek indult 10 évvel ezelőtt a népszerű fiatal színésznő és Lovasi András kapcsolata. Földes Eszter és a roppant népszerű énekes sosem titkolta, hogy rengeteget vitatkoztak, szerintük ez volt házasságuk egyik motorja. Lovasi András írt is egy dalt Földes Eszternek a születésnapjára Két össze nem illő ember címmel, amit idén Valentin-napon együtt mutattak be a nyilvánosságnak. A Kispál és a Borz és a Kiscsillag együttes népszerű frontembere mindig is így jellemezte kapcsolatukat színésznő feleségével. Ami érthető is, hiszen két különböző habitusú művészember, 19 év korkülönbséggel, de a kapcsolat mégis működött. Színházi körökben már egy ideje téma volt azonban, hogy válságba jutott a házasságuk, amikor Földes Eszter robbantotta a bombát a hűtlenségről szóló idézettel. Onnantól pedig, hogy hivatalosan is bejelentették: válnak, a színésznő naponta posztolt vagy dal idézeteket, vagy egy-egy sort kedvenc verseiből, vagy éppen sokatmondó fotókat.

Most pedig egy fiukkal, Álmossal közös fotóra annyit írt: szabad vagyok.

Mert a teknősbéka biztosan jár a lábán, ok ez arra, hogy szárnyát szegjék a sasnak?

- idézte Edgar Allan Poe sorait a poszthoz.