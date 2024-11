Tóth Katica barackpopsija elvitte a showt - Fotó

Tovább robog a Dancing with the Stars, a TV2 nagysikerű táncos vetélkedő műsora. A hatodik adás is tartogatott túlfűtött, izgalmas és nem várt pillanatokat is.

Ördög Nóra a téma kapcsán szólta el magát, miszerint szereti az édeshármas tematikát, persze szigorúan csak a zsűri triumvirátusára célzott. Majd Mihályfi Luca tett egy olyan kijelentést, ami akár szerelmi vallomásnak is beillet. Mindezek után lépett a táncparkettre Tóth Katica és WhisperTon.

Katica a tangohoz egy olyan merész ruhát vállalt be, ami nem, hogy nem takarta tökéletes barackpopsiját, de még rá is helyezte a hangsúlyt. A fülledt hangulatú táncot szinte lehetetlenség volt követni, hiszen Katica feneke mennyei látványt nyújtott.

Íme a tehetséges profi táncos, Tóth Katica szexi fotója:

Fotó: Markovics Gábor