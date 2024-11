Adásban szólta el magát Ördög Nóra: „Az édeshármas tematikát nagyon kedvelem”

Új adással jelentkezik a Dancing with the Stars. A TV2 táncos vetélkedőjében az e heti tematika ezúttal a Páratlan Párosok: minden versenyzőhöz csatlakozik egy újabb profi táncos is. Az izgalmak tehát egyre csak fokozódnak, a táncosok pedig nagy erővel készültek az újabb megmérettetésre.

A műsor kezdetén pár szót ejtettek a hatodik adásának a tematikájáról is. Juronics Tamás kihangsúlyozta, hogy nehéz lehet a párosoknak beengedni egy harmadik félt is a dinamikájukba. Bátorság kell és merészség beengedni a vetélytársat a párosok számára a táncpróbákra, de hát erről szól a műsor. Szente Vajk egy színházhoz tudta hasonlítani ezt a feladatot, amikor a színészeknek gyorsan kell szerepet váltania, és máshogy viszonyulnia egyes darabok kapcsán. A legérdekesebb elszólása azonban Ördög Nórának volt.

„Milyen fáradtság. Hát senkin nem látszik, hogy fáradt lenne. Az a helyzet, hogy szerintem amellett, hogy nyilván mindenki egyre fáradtabb, egyre rutinosabbak is. Tehát én azt gondolom, hogy így ez a terhelés, amit kaptak az elmúlt hetekben ez már ad annyi felkészültséget, meg rutint mindenkinek, hogy amikor ott a parketten mindenki százötven százalékot fog beleadni. Én nem hiszem, hogy ennek lesz nyoma majd a táncparketten. Illetve, aki az elődöntőbe be szeretne jutni ott már nem szabad, hogy mi lássuk, hogy esetleg már nyilván van ott egy kis fáradtság. Egyébként én ezt az édeshármas tematikát nagyon kedvelem. Ez nálunk is nagyon jól működik ez az édeshármas. Most a zsűritársaimra gondoltam természetesen” - fejtette ki hosszasan gondolatát Ördög Nóra.