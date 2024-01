Marics Peti bevallotta: Tóth Andi mosolya ihlette a legújabb dalát

Két nap alatt több mint 600 ezren nézték meg Marics Peti és Valkusz Milán kettősének, azaz a VALMAR és Radics Gigi új közös produkcióját, s most az is kiderült, hogy a szép mosolyú lányról szóló szerelmes számot nem akárki ihlette…

Tóth Andinak írta a dalt Marics Peti

Marics Peti vajon még mindig érez valamit Tóth Andi iránt?! Peti és énekestársa, Valkusz Milán új száma, amit Radics Gigivel adnak elő, alig két nap alatt a hallgatási listák élére ugrott, a legnagyobb rajongók bizonyára többször is tüzetesen megnézték a látványos szerelmes számot. Egy valamit azonban talán ők sem tudtak, barátja buktatta le Petit: a Szép Mosolyú Lányt ugyanis Tóth Andinak írta!

Azt kell tudni erről a számról, hogy 2022-ben írtam

— mesélte Marics jó barátjának, Miskovits Marcinak a klipforgatáson, ahol az ujjongó tömegtől alig hallották egymást. A fiatal műsorvezető kérdése azért betalált:

És kinek szól?

— vetette fel Marci, mire Peti ezt felelte:

T... T… Hát igen, ja, akkor még Andival voltam együtt, és ez neki szólt

— árulta el a zenészsrác Tóth Andira célozva.

Meseszerű kezdet, zűrös elválás

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata 2022 tavaszán kezdődött, a Sztárban Sztár című műsor 8. évadában melegedtek össze. A döntőben közös produkciót adtak elő, ahol nem lehetett nem észre venni, hogy izzik köztük a levegő. A találgatás rögtön elindult, ők pedig néhány héttel később egy csókolózós képpel ismerték el: egy párt alkotnak. Úgy tűnt, igazi rózsaszín ködös l’amour volt ez. A habos-babos idill azonban alig egy évvel később egyszeriben szétszakadt, a Sztárban Sztár! 9. évadában együtt foglaltak helyet a zsűripultban, s míg az első adások forgatási szüneteiben lopott csókokat váltottak, a műsor végére, ha Andi szemmel tudott volna gyilkolni, hát akkor, fogalmazzunk úgy: Peti most nem tudta volna elénekelni a toplistás slágert.

Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata a Szárban Sztár! 9. évadában romlott meg. (Fotó: Bors)

Volt csók?

Mielőtt még a Szép Mosolyú Lány debütált volna, a szereplők és énekesek már megosztottak egy-egy részletet a klipből. Az egyik jelentben pedig mintha Peti és Gigi csókolózott volna, a rajongók pedig rögtön összeboronálták őket. A klipből végül kiderül, hogy meghiúsult a szájra puszi, s bár úgy tudni, hogy mindketten szinglik, ők is kihangsúlyozták: csak munkakapcsolat és persze barátság van köztük. Ráadásul Peti most tisztázta is, a szerelmes sorokkal a volt barátnőjét, Tóth Andit dicsérte: