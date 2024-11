Törőcsik Franciska megtörte a csendet, ez a véleménye

Törőcsik Franciska minden egyes héten lenyűgözi a közönséget a Dancing with the Stars-ban a táncpartnerével, Baranyi Dáviddal. A TV2 sikerműsorának legutóbbi adása még a szokásosnál is különlegesebb volt, ugyanis Törőcsik Franciskáék is párbajoztak, ráadásul a nagy esélyes Whisper Ton-Tóth Katica párossal.

Törőcsik Franciska és Brnya Dávid / Fotó: Nánási Pál / TV2

A párbajt végül Whisper Tonék nyerték, de Törőcsik Franciskáék így is továbbjutottak a Dancing with the Stars következő fordulójába. A színésznő most a közösségi oldalán osztott meg pár gondolatot a párbajjal kapcsolatban.

Nem meséltünk még a párbajról…🤩

Szóval nekünk hatalmas élmény volt @tkatica95 -val és @whisper_ton -nal párbajozni. Nyilván az egyik szerintünk legerősebb párossal mindig nagy kihívás megküzdeni, de ugyanakkor azt gondoltuk, bóknak is vehetjük, hogy velük lettünk összeeresztve. 😌😜

A felkészülés nagyon buli volt, imádtuk, hogy lehetett egy kicsit bandázni, új energiákat befogadni, új megoldásokkal találkozni. Ton es Katica nagyon jófejek voltak, nem a versengésen, inkább azon volt a hangsúly, hogy együtt létrehozzunk egy bomba számot. Ez, így visszanézve azt hiszem sikerült! 🥰Nagyon egyet értettünk, és örültünk, hogy Tonék nyerték a párbajt, mert lehidaltunk a saját táncuktól is! Külön köszönet Tonnak hogy a tánc befejező attrakcióját, az emelésemet, vagyis a ‘felpörit’ mindig ilyen bombabiztosan lehozta, úgy éreztük, az feltette az i-re a pontot... Remelem Ti is így láttátok! 😎Hamarosan új izgalmak következnek, várjuk a szombatot, hogy végre megmutathassuk Nektek a táncainkat!

Pénteken elviekben este 10 körül végzünk a próbákkal, garantálni nem tudunk semmit sajnos, de igyekszünk tartani az este 10 körüli LÁJVOT!💞 @dancingtv2

– írta Törőcsik Franciska.

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciska posztját: