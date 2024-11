Szívszorító vallomást tett WhisperTon, az édesapjáról van szó

A TV2 szórakoztató műsorában vállalt először tévés szereplést az egyik legnagyobb magyar TikTok-sztár. WhisperTon imád táncolni, korábban balettozott is, nagy álma vált valóra azzal, hogy idén ő is versenyben van a Dancing with the Stars dicsőséget jelentő trófeájáért.

WhisperTon apja társaságában meghódította mindenki szívét a Dancin with the Stars 2024-es évadában (Fotó: Mate Krisztian / Bors)

WhisperTon nagyon büszke édesapjára

Megható pillanatoknak lehettek szemtanúi mindazok, akik élőben követték végig a Dancing with the Stars 5. évadának legutóbbi adását, amiben családtagjaikkal kiegészülve léptek parkettre a hírességek. WhisperTon és Tóth Katica charlestonjában a népszerű influenszer édesapja, idősebb Strenner Antal is szerepet vállalt, és mindenkit elbűvöltek.

– Fantasztikus volt szerepelni itt, az egész hét álom volt, mert addig igazán szorosan össze voltam kötve velük, Katicával és Tonnal, tényleg, mintha csak álmodtam volna – mesélte a Borsnak WhisperTon édesapja, akitől fia átvette a szót:

Katica egy hét alatt rakta össze a koreográfiát, apának ennyi ideje volt betanulni, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, elképesztő volt az odaadása és a maximális erőfeszítése, amit beletett a parketten és otthon is.

– Látni kellene, a családi chat csoportban azokat a videókat, a nővérem sutyiban felvette ahogy táncikál ott is, fantasztikus volt!

A népszerű influenszer apukája ráadásul nagyon bevállalós volt a koreográfiában is, mint ahogy az életben is az, ha a fiáról van szó. Gyakran szerepel is gyermeke TikTok-videóiban, a követők nagy örömére, ők is imádják.

– Nem is csoda, ő csodálatos, meg az egész családunk a legcsodálatosabb – lábadt könnybe WhisperTon szeme.

Annyira jó, tényleg szerencsés vagyok! Én nem is ismerek más családi dinamikát. Olyan békés és védett környezetben nőttem fel, ahol soha nem volt kérdés, hogy önmagamat adjam, hogy önazonosan tudjak létezni, hogy ezért összeteszem két kezem, mert ez egy fantasztikusan nagy ajándék, tisztában vagyok vele! Majd később is milyen jó lesz ezt a produkciót visszanézni. Annyi csodálatos emlékünk van már eddig is a különféle közösségi média platformokon, de most már a tévében is debütáltunk!

Nagy kérdés, hogy a zsűri és a nézők folyamatos lenyűgözése, pontokban és szavazatokban megjelenő véleménye után, milyen helyezést célzott be Ton a párjával, Tóth Katicával.