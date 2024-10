Le sem lehet törölni a mosolyt Törőcsik Franciska arcáról: máris díjazott lett a Dancing sztárja

A magyar színésznőt Los Angelesben díjazták.

A színésznő számára hatalmas elismerést jelent a díj Fotó: Nánási Pál / TV2

Beszámolt a színésznő

Törőcsik Franciska elárulta, hogy a Dancing with the Stars mellett rengeteg próbán kell részt vennie, és nem sok ideje van arra, hogy lelassuljon. Ha esetleg jut rá idő, akkor valamilyen vicces sorozattal üti el az idejét vagy a macskáival foglalkozik. A Made In Hungary fesztiválon a legjobb női főszereplő díját nyerte el Franciska a Cicaverzum című filmért, de a Dancing with the Stars-os szereplése miatt nem tudta átvenni a díjat, így azt Iványi Petra, a film producere vette át Franciska nevében. A sok munka ellenére jó hangulatban nyilatkozott a színésznő az utóbbi időről:

„Nagyon sok jó visszajelzést kaptunk, annyira boldog voltam!”