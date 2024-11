Megfagyott a levegő a TV2 stúdiójában: 5 méter magasan lógott a színésznő

Törőcsik Franciska minden héten meglepi valamivel a nézőket. A szombati Dancing with the Stars adásában olyasmit is bevállalt, ami jócskán túlmutat a táncos teljesítményen.

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid lenyűgözték a közönséget (Fotó: Tv2)

Törőcsik Franciska: „Szeretem emelni a tétet”

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid hibátlan tánca nem csak laza, humorral fűszerezett és professzionális volt, de a produkció végét a színésznő még egy lélegzetelállító artista mutatvánnyal is megkoronázta. Ezzel kapcsolatban az adás után elárulta nekünk, kicsit sem volt benne félelem.

Színházi közegből jövök, ahol a bizalom nagyon fontos. Dani egy profi artista, ez nekem száz százalékig biztonságot adott. Egyébként is szeretem mindig emelni a tétet: valami kis veszélyeset, kicsit nehezebbet belecsempészni a produkcióba nagyon jó dolog szerintem és Baranya Dávid teljes mértékben partnerem ebben. Én imádtam ezt a produkciót.

Laikus nézőként persze felmerülhet a kérdés, hogy egy ilyen artista mutatványnál nem jelent-e veszélyt a tenyér izzadása vagy a tériszony. Franciska azonban könnyedén vette az akadályokat és a titokról is lerántotta a leplet:

– Van egy speciális anyag, amit a tenyeremre kaptam Tünditől, aki ennek szakértője és ez megakadályozza, hogy csússzon az ember keze, így biztosan meg tudtam fogni az emelőpartneremet. Többek között Tündi jelenléte is hozzásegített ahhoz, hogy biztos legyek magamban, az ő személye számomra garancia, tudtam, hogy nem lesz semmi baj. Körülbelül öt méter magasan voltunk, nem éreztem magasnak.

S hogy meglepődött-e a zsűritől kapott maximális pontszám után, hogy mégis veszélybe került a versenyben maradásuk?