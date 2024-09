Tornóczky Anita és párja komoly döntést hoztak kisbabájuk érdekében

Egy hónap különbséggel jelentette be két hazai híresség is, hogy hosszú évek küzdelme után, 40 pluszosan, mesterséges megtermékenyítéssel kisbabát vár. Tornóczky Anita és Csézy is végtelenül boldog, csodaként élik meg várandósságukat. A műsorvezető a Borsnak elmondta: maradt bőven izgalom a végére.