Tápai Szabina kizárja a féltékenységet: tökéletesen megbízik a férjében

Fél évvel ezelőtt jelentette be az egykori sportoló, hogy a férjével újra egy párt alkotnak. Úgy tűnik, valóban sikerült helyrehozniuk a házasságukat, ugyanis a bizalom rendíthetetlennek tűnik a sztárpár között. Tápai Szabina Kucsera Gáborral való kapcsolatáról vallott, kitért férje Dancing with the Starsban való szereplésére is.