Kiderült, így viseli Tápai Szabina, hogy Kucsera Gábor Stana Alexandrával táncol

Együtt küzd a győzelemért a szépség és a hős – ez lehetne akár egy film alaptörténete is, ám ez a valóság. Kucsera Gábor ugyanis elvállalta, hogy színpadra lép a TV2 Dan­cing with the Stars című műsorának idei évadában a gyönyörű Stana Alexandra oldalán. A próbák már megkezdődtek, és intenzíven folynak, a kétszeres világbajnok kajakozó legnagyobb örömére.

Stana Alexandra és Kucsera Gábor együtt harcolnak azért, hogy megmutassák: ők a legjobb táncosok (Fotó: TV2)

– Nagyon szeretem a kihívásokat, és kipróbálni magam. Várom a közös munkát, várom a próbákat, várom, hogy mi sül ki belőlem – mondta Kucsera Gábor a műsort megelőző sajtótájékoztatón a hot! magazinnak.

Kucsera Gábor felesége is jóban van Alexandrával

Kérdés, hogy a közös munka a gyönyörű táncosnővel nem veszélyezteti-e Gábor házasságát Tápai Szabinával, amelyet – fájdalmas pokoljárás árán, de – sikerült megmenteniük.

– Otthon van az a gyönyörű nő, akivel nem a napjaimat töltöm, hanem az életemet élem – tette helyre a kételkedőket a férfi.

– Ráadásul Szabina ismer engem – tette hozzá Szandra. – Közös a baráti társaságunk, így Gáborral nem most látjuk egymást először az életben.

Így biztosan nem fordulhat elő az, ami a tavalyi évadban, amikor Szandrát a rossz nyelvek összeboronálták az akkori partnerével. A profi táncos elsősorban táncpartnerként, nem pedig barátként tekint Gáborra a következő hónapokban.

– Nagyon szeretem az összes eddigi táncpartneremet, és úgy gondolom, most sem lesz probléma – mondta mosolyogva a lány.

Kucsera Gábor támasza Stana Alexandra

Pedig úgy volt, hogy Kucsit soha többé nem látjuk szerepelni, mert egy korábbi, éneklős műsorral nagyon megszenvedett.

– Ott lett egy blokk, felhúztam egy falat, és megfogadtam, hogy ilyet többé soha, én nem állok színpadra. Talán csak beszélni, mert azt szeretek és tudok is, de énekelni nem fogok. Viszont a tánc az más – árulta el.

Nagyon is más, hiszen a gyönyörű profi egész idő alatt fogja majd a kezét – a szó legszorosabb értelmében. Mint kiderült, a sportoló erre számít is.

– Szandra az én támaszom, itt van mellettem, ő lesz a tartópillérem, az oktatóm, számíthatok rá – jelentette ki.