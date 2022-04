Ebben lesz első a szülinapi koncertre készülő Irigy Hónaljmirigy

Az Irigy Hónaljmirigy paródiazenekar már több mint 30 éve van a pályán, és a fiúk szeretnék illően megünnepelni az elmúlt három évtizedet. Szülinapi koncertjüket a pandémia miatt a tavalyi évről idén június 11-re kellett halasztaniuk, de a mindig jó kedvű és vidám csapat ezt is pozitívan értékeli. A srácok úgy gondolják, hogy ez az „ajándék év” egy újabb lehetőség arra, hogy még tökéletesebb műsort készítsenek.

– Már nagyon készülünk a koncertre. Tulajdonképpen kétfelé dolgozunk, hiszen Peti, Tomi és Győző a kreatív munkában is részt vesznek. A kivetítőn megjelenő vizuális tartalmaktól kezdve a teljes műsor felépítését szinte másodpercre pontosan kidolgozzák a kreatív háttérstábbal. Mi pedig összerakjuk a dalok sorrendjét és közösen gyakoroljuk – kezdte Kabai László.

Ilyenkor mindent percre pontosan többször is elpróbálják az egész műsort az öltözéssel együtt.

– Az egész műsort különlegesre tervezzünk, így túl sokat nem árulnánk el még róla, hogy legyen meglepetés. Annyit azért elárulhatok, hogy olyan színpadrendszer lesz, amelyen keresztül több alkalommal is más-más pontokon bukkanunk majd föl – mesélte Sipos Péter.

Nagyon készülnek a zenekar tagjai, hiszen az egyik céljuk, hogy mindig magasabbra tegyék a mércét és újabb és újabb ötletekkel kápráztassák el a rajongókat. Ez eddig a legnagyobb show és koncertjük lesz, ráadásul ők lesznek az első magyar banda, akik a Groupama Arénában fellépnek.

Emléket is állítanak Ambrus Zoli zenésztársuk emlékének, akinek a hiánya a mai napig fájó pont a zenekar tagjai számára. Hatalmas csapás volt ez annak idején nekünk magánemberként is. Amíg a zenekar létezik, mindig megemlékezünk Zoliról. Azt még nem szeretném elárulni, hogy most milyen formában, de mindenképpen emléket állítunk neki – vette át a szót Kabai László.

Az IHM tagjai nemrég egy személyes átadáson vettek részt, ahol a Plüsskommandó licitjére ajánlottak fel három plüssmacit. Az akcióval több mint 100 ezer forintot gyűjtöttek a gyulai gyermekkórház koraszülött csecsemői számára. Az Irigy Hónaljmirigy tagjai rendszeresen és örömmel állnak ilyen nagyszerű kezdeményezések mellé.