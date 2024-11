Már csak három nap, és kiderül, ki nyeri a Séfek Séfe hatodik évadát

Izgalom a köbön: a Séfek Séfe a végéhez közeledik, még három nap és lehull a lepel, kiderül: ki viszi haza a hatodik évad fődíját a TV2 főzőműsorában!

Séfek Séfe kieső: a piros csapat erősen megfogyatkozott, a keddi adásban Gábortól búcsúztak, már csak Szabi maradt (Fotó: TV2)

Séfek Séfe: Extrém csapatfelállás

A szerdai epizódban utoljára lesz csapatfőzés, csütörtökön egy kétfordulós elődöntő, pénteken pedig egy végtelen hosszúságúnak tűnő döntő vár majd a Séfek tanítványaira. A piros csapatban egyedül Szabi maradt, hiszen az előző nap Gábortól kellett elbúcsúzniuk. Szabi, mint mondja, kicsit megtört, hogy egyedül kell folytatnia a versenyt, de úgy érzi, hogy lélekben mindenki támogatja, illetve Frici is mellette áll, ami nagy segítség. A feketéknél viszont három szakács van, a kékeknél kettő, őket egyedül nem lesz egyszerű feladat lefőznie.

Ördög Nóra ezúttal sem érkezik egyszerű feladattal a versenyzők elé (Fotó: TV2)

Ugyanakkor a tematika a segítségére lehet: kincsvadászokká változnak ugyanis a versenyzők, a konyha egy aukciós házzá alakul át. Ördög Nóri három ládával érkezik, amelyekben különböző minőségű és mennyiségű alapanyagok lesznek: az alapládában kukoricadara, csirkemáj, csirke supreme, szalonna, alma, paprika, paradicsom, leveszöldség. A változatos ládában brokkoli, cukkini, padlizsán, pak-choi, áfonya, szűzpecsenye/bélszín, fürjtojás, túró, kecskesajt. A gazdag ládában pedig szarvasgombapaszta, avokádó, gránátalma, lime, sáfrány, bébirépa, bébicukkini, spárga, tonhal, tigrisrák és fésűkagyló. Ezekből lehet majd dolgozni, a piactér kapuit viszont lezárják.

A Séfek Séfe hatodik évadában az utolsó adásokhoz közelítve a fekete csapat áll a legjobban, ők hárman főzhetnek (Fotó: TV2)

Az alapanyagokért meg is kell küzdeni

A versenyzők licitálni fognak, de nem pénzben, hanem percekben. Minden láda kikiáltási ára más: az első ládáé öt perc, a másodiké tíz perc, a harmadiké tizenöt perc, a licitlépcső pedig 2 perc, tehát mindig plusz 2 perccel emelhetik a tétet a szakácsok. Az a csapat viheti el a ládát, aki a legkomolyabb ajánlatot teszi.

Séfek Séfe 2024: A kék csapatban két szakács maradt (Fotó: Tv2)

Szabolcs egy kicsit fellélegezhet, hiszen saját bevallása szerint a magánéletben is szeret licitálni, korábban még aukciókra is járt, így pontosan tudja, hogyan lehet felverni valaminek az árát. A három séf azonban ezúttal nem segíthet a versenyzőknek a licitben. Szabolcsnak különösen fontos tényező lehet az idő, hiszen egyedül főz, de hogy sikerül-e elnyerni a liciten a legtöbb időt és a számára legmegfelelőbb ládát, az a szerda esti adásban kiderül. A kóstolók ezúttal műkereskedők lesznek, a Kincsvadászok licitálói és szakértői, még Tilla is csatlakozik majd a kóstoló csapathoz.