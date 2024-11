Till Attila már hosszú évek óta a hazai tévézés ikonikus alakja. A legjobb műsorokat ő vezeti, és páratlan szakértelemmel bonyolít le egy-egy adást. Mindenki szereti megnyerő megjelenését és utánozhatlan humorát. Már egy egész nemzedék nőtt fel úgy, hogy Tillát szinte családtagként tekintik, hiszen minden nap látható a tévében. Tilla azonban nem szívesen mutogatja a családját.

Tilla ritkán mutatja meg a családját

A feleségéről és gyermekeiről csak nagyon ritkán oszt meg felvételeket, szeretett kutyusáról, Dubikáról azonban meglehetősen gyakran. Dubika most ünnepelte az 5. születésnapját, ezért örömünnepet ült a család. Szerencsére azonban nincs ok az aggodalomra, hiszen a kutyus még fiatal: most jön a következő együtt töltött év, amit remélhetőleg még igen sok követ majd.