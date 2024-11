A Séfek Séfe utolsó részeiben egyre feszültebb a helyzet, már csak néhány rész és kiderül, ki nyeri a népszerű gasztroreality-t. Vomberg Frigyes, Krausz Gábor és Wolf András 6-6-6 fővel induló csapataiban mindössze 2-2, illetve 3 játékosnak maradt esélye. Közülük már mindenki a döntőbe jutásra koncentrál és ezért mindent meg is tesznek. A hétfő esti epizódban ismert emberek kedvenc ételeit készítették el a csapatok, akikhez be is álltak főzni a hírességek: a kék csapathoz Mautner Zsófi, a pirosakhoz Gianni és a feketékhez Gáspár Bea csatlakozott.

Séfek Séfe 2024: Ördög Nóra újabb izgalmakkal lepi meg a versenyzőket a kedd esti adásban (Fotó: TV2)

Séfek Séfe: Ha gyerekek, akkor rántott hús

A kedd esti adásban Ördög Nóri előtt 3 cloche, alatta sertésszűz. A fő alapanyag ez a húsféle lesz, amelynek felhasználásával egy főételt kell elkészíteni. A csapatok pultján egy láda, benne tarisznya: ezzel kell bevásárolni. Hétféle alapanyagot használhatnak a versenyzők, annyi könnyítés azért adott, hogy minden csapatnak be van készítve egy alap élelmiszercsomag. Ebben só, bors, olaj, cukor, liszt, ecet, tojás, hagyma, fokhagyma, krumpli található. Extra nehezítés viszont, hogy a piactéren mindössze három perc alatt kell bevásárolniuk.

Ha már mese, az almának is szerepe lesz a keddi epizódban (Fotó: TV2)

A kóstolók ezúttal gyerekek lesznek, akikről bizony köztudott, hogy vannak köztük elég kritikusak is. Minden csapatból ki kell jelölni egy mesélőt is, de Nóri csak később árulja majd el, hogy mi célból. A mesés menüket kóstoló gyerekeknek nem lesz egyébként egyszerű dolguk, hiszen a három séf úgy dönt: ha gyerekek, akkor rántott hús, krumplipüré. Így mindhárom csapat ugyanazt az ételt készíti majd el, desszerttel együtt. De mi lesz ebben az extra nehezítés? A kedd esti adásban kiderül!