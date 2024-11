Instagram-sztoriban jelentkezett ismét Noszály Sándor, miután az utóbbi időben megromlott a mentális állapota. Bipoláris zavarát már kezelik.

Hírt adott magáról / Fotó: Ripost

Nem mindenki fogja megérteni az utad. Nem mindenki fog hinni abban, amiben te hiszel. Te a saját utad járod, szóval soha ne változtass azon, aki vagy. Maradj igaz, maradj önmagad!

– írta Instagram-sztorijában, amely itt érhető el 24 órán keresztül.

Mint azt megírtuk, közel egy hónapja, hogy a nehezen értelmezhető, ugyanakkor aggasztó megnyilvánulásai után az egykori teniszcsillag hazatért az Egyesült Államokból. Azóta kórházban ápolják, egy komplett orvosi csapat dolgozik azon, hogy a Dancing with the Stars egykori versenyzője mentálisan felépüljön és az élete visszatérjen a régi kerékvágásba. Lapunknak egy szakember arról is beszámolt, hogy a mániás depressziónak öt fő aspektusa van: a gyors hangulatingadozások, a depressziós szakasz, amit a mániás szakasz követ. Ezeken kívül az érintett küzd alvászavarral és sok esetben erős szorongás is gyötri. Csak erre az öt dologra öt különböző gyógyszer van, a gyógyszerek beállítása pedig egy nagyon komplex folyamat.