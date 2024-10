Az egész országot Noszály Sándor drámája izgatja

Talán Britney Spears és Hujber Ferenc nyilvános összeomlása sem váltott ki akkora aggodalmat, illetve érdeklődést a magyar olvasókból, mint Noszály Sándor drámája. Az egykori kiváló teniszező bő egy hete kezdett el furcsán viselkedni, előbb egy tévéműsorban, majd az Instagramon közzétett posztjaiban.

Az egykori Nagy Ő furcsa viselkedését jó barátja, Vajtó Lajos próbálta megmagyarázni a Bors olvasóinak. Aztán néhány napnyi őrület után a barátai hazahozták Noszályt Amerikából, aki még a reptérről is megosztott néhány bizarr videót magáról. Aztán ahogy telt az idő, egyre több személyes tragédia került újra elő Sándor múltjából, amik okai lehetnek annak a mentális problémának, amiért most kórházban kezelik.

A mentális gondokkal küzdő Noszály Sándor már jó kezekben van (Fotó: Ripost)

Noszály drámája mellett a Sztárban Sztár All Stars évada is izgalomban tartotta az olvasóinkat. A leginkább a döntő előtti forduló, ahol Oláh Ibolya igencsak rendhagyó monológgal búcsúzott. Erről többek közt Lékai-Kiss Ramóna is kifejtette a véleményét.

A TV2 zenés showműsorának nem akadt legyőzője az elmúlt hetekben, de kihívója akadt a heti nézettségi versenyben, igaz, az RTL párkapcsolati átoknak is nevezhető műsora, a Nyerő páros meg sem tudta közelíteni a Sztárban Sztár nézőszámait. Ellenben a mérhetetlen ostobaságban minden más műsort is felülmúlt, a Sebestyén Balázs által összeszedett celebcsapat, amitől sokan kiakadtak, köztük Marjai Judit is.