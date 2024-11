Ezért húzódik el Noszály Sándor pszichiátriai kezelése? Megszólalt a szakember

- közölte a család az újabb közleményben.

Noszály Sándor állapotán a sport a későbbiekben is sokat segíthet (Fotó: Árvai Károly)

A Bors telefonon elérte Drelyó Ágnes pszichológust, aki már korábban is nyilatkozott nekünk a köznyelvben csak mániás depressziónak nevezett betegségről és a felépülés menetéről. Most arról faggattuk a szakembert, vajon miért tarthat tovább Noszály felépülése az eddig tervezettnél.

− Általánosságban elmondható, hogy már az a feltételezés is téves, hogy egy mániás depresszióval kezelt személy pár hét alatt felépülhet. Elképesztő fontossága van a betegségbelátásnak, annak, hogy az érintett felismerje, hogy segítségre van szüksége, és a környezete is ebben támogassa, efelé terelje őt. Alapvetően a mániás depressziónak öt fő aspektusa van: a gyors hangulatingadozások, a depressziós szakasz, amit a mániás szakasz követ. Ezeken kívül az érintett küzd alvászavarral és sok esetben erős szorongás is gyötri. Csak erre az öt dologra öt különböző gyógyszer javallott, a gyógyszerek beállítása pedig egy nagyon komplex és komoly munka. Hetekbe, hónapokba is telhet, amíg a szó legjobb értelmében véve kikísérletezik a megfelelő gyógyszerbeállítást. Természetesen az sem mindegy, hogy az illető hány éve szenved ebben a betegségben

- kezdte a Borsnak Drelyó Ágnes, aki hozzátette: általában a depressziós szakasz szokta zavarni a betegeket, akkor érzik, hogy nem jó irányba halad az életük, vagy épp nem halad semerre. A mániákus szakaszban épp ennek ellenkezőjét érezhetik: azt, hogy mindenre képesek, övék az egész világ. Ám sajnos ezek is téves eszméken alapulnak.

− Nem mehetünk el amellett sem, hogy mennyire fontos a beteg és a szakember között lévő bizalmi viszony megteremtése, ami szintén nem megy pár hét alatt. Emellett a családot is edukálni kell, fontos, hogy ne kezdjék el egymást, vagy épp önmagukat hibáztatni a kialakult helyzet miatt. A gyógyszeres kezelés mellett természetesen a pszichoterápia is elengedhetetlen, ám kiemelném, hogy a betegnek türelmesnek kell lennie magával szemben. Sporttal, hittel, a betegség belátásával akár bizonyos gyógyszerek rendszeres szedése mellett is élhet teljes értékű életet egy érintett, ha elkerüli az önbántást és elfogadja, hogy ezzel a betegséggel neki élete végéig dolga lesz

- emelte ki a Bors megkeresésére a pszichológus.