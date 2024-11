Tényleg összejöttek? Itt van Mihályfi Luca és Hegyes Berci válasza

Elképesztő produkciókkal nyűgözték le a Dancing with the Stars második, haloweeni tematikájú adásában a párosok a zsűrit és a nézőket is. Mihályfi Luca fekete özvegyként hálózta be partnerét, Hegyes Bercit, kortárs táncukra Ördög Nóriék is azt mondták: fantasztikus volt, kellően szép táncmozdulatukkal és finom erotikával fűszerezve.

Mihályfi Luca a zsűri értékelése után is azonnal Hegyes Berci ölébe ugrott Fotó: MG

Mihályfi Luca és Hegyes Berci adásgyőztesek lettek

A gyönyörű énekesnő és jóképű táncos párja nem is tagadják, az elmúlt hetekben sülve-főve együtt vannak. Mihályfi Luca és Hegyes Berci ugyanis minden nap próbával töltik az idejüket, arra koncentrálnak, hogy még jobbak és jobbak legyenek. Sőt, a tehetséges énekesnő legújabb, Orosz Rulett klipjében is a táncpárja szerepel, ahol egy erotikus tangót lejtenek.

– A filmben tangóznak, ezért rögtön Hegyes Bercire gondoltam, mert csodálatos táncos, és emberileg is a legnagyszerűbb! Nagyon örült, nemcsak a saját jelenetét forgatta, de a többiben is segédkezett! A közös táncjeleneteink a kedvenceim, mert sikerült egy nagyon vad, romantikus, tüzes jelenetet létrehoznunk! Csodálatos partner volt Berci, hálás vagyok neki!

– mesélte közös munkájukról nemrég Luca.

Mindenesetre a páros elszántsága már az első adásban is megmutatta eredményét, lenyűgözték a zsűrit és a nézőket is, a második adásban pedig sikerült az első helyen végezniük fülledt, kortárs táncukkal. Sokaknak feltűnt, hogy mind a produkciójuk végén, mind az értékelésnél, de még az eredményhirdetésnél is, az énekesnő partnere ölébe ugrott és hosszan ölelgették egymást. Lapunknak is összeölelkezve adtak interjút.

– Fantasztikusan érezzük magunkat, adásgyőztesek lettünk, én vagyok a legbüszkébb tanár itt az összes közül itt a Dancing with the Starsban – kezdte hatalmas mosollyal Hegyes Berci. – Tényleg mindig együtt vagyunk, próbálunk, egy nap sem marad ki, napi 3-4, de volt, hogy öt órát próbálunk. Minden energiánk erre megy el, de imádjuk, szeretjük csinálni és az ilyen adásnapokért megéri csinálni.

Luca elmondta, hogy mi a sikerük titka.

Nagyon sokat nyom a latban, hogy mennyire tud egymásra hangolódni egy pár és mennyire adja bele szívét-lelkét. Én minden produkció előtt nagyon izgulok, hogy Úristen elfelejtettem az összes lépést, aztán ránézek Bercire és minden eszembe jut. Valahogy annyira nyugodt vagyok mellette és annyira megbízom benne, ez kulcsfontosságú ebben az egészben!

Arra a kérdésre, hogy igaza van-e rajongóknak, akik szerint összejöttek, így válaszoltak:

Jaj, nagyon cukik, nagyon szépen köszönjük, a harmónia megvan

– mondta sejtelmesen Hegyes Berci, mire párja annyit mondott viccesen, hogy az ügyvédeik nélkül nem nyilatkoznak.