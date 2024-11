Mi lesz a zenéléssel? Tovább terjeszkedik L.L. Junior csirkés büféje

L.L. Junior tavaly döntött úgy, hogy a mikrofon mellé a fakanalat is a kezébe veszi, és belevág egy új bizniszbe. Nyugalom, nem arra gondolunk, hogy a rapper szakács lett, hanem arra, hogy egy évvel ezelőtt megnyitotta az első csirkés büféjét, ami azóta is kap hideget-meleget. Ám az tagadhatatlan, hogy a food truck üzlet megéri Juniornak, hiszen komoly hálózatot alakított ki… Áll egy a Rózsadomb centernél, a Savoya parkban, a Pólus centernél és a Váci úti Tesconál is, na meg most már Velencén is. Már nem Olaszországban, hanem kis hazánkban!

L.L. Junior számára bejött a csirke-biznisz (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior tovább terjeszkedik a csirkés büféjével

Ugyebár azt megemlítettük, hogy Junior Happy Pipi vállalkozása kapott hideget-meleget a vásárlóktól. Már a nyitás óta hosszú sorok kígyóznak a büféknél, ám hiába a rengeteg vevő, az értékelések sajnos már nem ennyire kimagaslóak... Aki a Google keresőjében utánanézett már L.L. Junior vállalkozásának, az láthatta, hogy a kommentelők szerint az ételek nem frissek, a személyzet pedig nem túl kedves a vásárlókkal. Mindez pedig a többség szerint 2,9 pontot érdemel az 5-ből a Váci úti büfénél, míg a Savolyánál csupán csak 2,6 csillagot kapott. Mondjuk az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a kritikák eljutottak a rapperhez is, aki azonnal változásokat eszközölt az étteremláncnál. Például kirúgott pár dolgozót, akikre panasz érkezett.

Természetesen nem csak a lehúzó kommentek közül lehet csipegetni, Junior büféjét nagyon sokan dicsérik is, hiszen kifejezetten jó áron tudnak nála vásárolni. És erre már nem csak Budapesten van lehetőségük, hanem ahogy fentebb írtuk: Velencén is. Az új food truck november 8-án nyitott meg, s már az első pillanatoktól kezdve hosszú sorokban álltak ott a vásárlók. Természetesen az első napon ott volt a rapper is, aki nem először köszöntötte személyesen a vevőit. A fővárosban például már a pult mögé is beállt…

A kérdés csak az, hogy vajon hol nyitja a következő üzletét Junior?