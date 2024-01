L.L. Juniornak már a pipi az első: "A zenélés fontos, de nem a legfontosabb"

L.L. Junior tavaly ősszel robbantott óriásit, amikor a fejébe vette, hogy a zenei piac mellett a gasztronómiában is leteszi a névjegyét. Nem mással rukkolt elő a rapper, mint egy úgynevezett csirkés food truck hálózattal, ami a Happy Pipi nevet kapta, mivel a szlogen szerint: az élet túl rövid ahhoz, hogy depis csirkét együnk.

L.L. Junior bővíti a csirkés hálózatát Fotó: MG

A csirkés büfé már a kezdetekkor szép kis marketinget kapott, az éhes hazai celebek sorra jelentkeztek be egy-egy Happy Pipis hamburgerrel, vagy más streed fooddal a kezükben. Többek között Berki Mazsi, Curtis és Kulcsár Edina promózták egy kicsit L.L. Junior csirkében gazdag bizniszét.

Kétezer egy hamburgerért

A Happy Pipi nem egy átlagos magyar büfé, eleve az a jelmondatuk, hogy "Az élet túl rövid ahhoz, hogy depis csirkét egyél!", ami máris összezavarja a vásárlót, hiszen nehéz egy éppen 200 fokon sercegő csirkéről elképzelni, hogy vidám. Egyetlen szendvics pedig kétezer forintba kerül, de hozzá kell tennünk, hogy hatalmas, prémium alapanyagból készült ételről van szó, és manapság már gyakorlatilag sehol nem tudunk megebédelni kétezer forint alatt.

L.L. Junior csirkés büféje nem éppen olcsó, de garantáltan jól lakhatunk Fotó: www.happypipi.hu

L.L. Junior toborzásba kezdett

Az várható volt, hogy L.L. Junior gyorsan terjeszkedni szeretne, és bár nem ő foglalkozik a Happy Pipi mindennapos teendőivel, egyik szemét mindig a három büfé egyikén tartja. Ahogy korábban nyilatkozott:

– A zenélés az egyik legfontosabb dolog az életemben, de nem a legfontosabb. Mellette az üzleti életben is komoly nyomot szeretnék hagyni, ezért az energiáim jó részét most arra fordítom – fogalmazott nem is olyan régen.

A hálózatbővítés pedig nem is várat tovább magára. Junior komoly toborzásba kezdett, ahogy azt annak idején Kossuth Lajos is tette. Igaz, ő nem katonákat, hanem üzletvezetőt és eladókat keres a hamarosan nyíló csirkés büfékbe. A leendő üzletvezetőnek természetesen rendelkeznie kell tapasztalattal a vendéglátás, a logisztika, valamint a hálózatfejlesztés terén, és persze az is fontos, hogy az illetőt szenvedélyesen érdekelje a streetfood világa.

L.L. Junior üzletvezetőt és eladókat keres a Happy Pipibe Fotó: Instagram

A Bors megkereste Juniort, hogy érdeklődjünk egy kicsit az üzletbővítésről, ám a rapper egyelőre nem szeretett volna részletekbe bocsátkozni. Annyit elárult, hogy nagyon sokat dolgozik azon, hogy a Happy Pipi minél népszerűbb legyen.