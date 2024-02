Fejek hullottak! Kirúgta a dolgozóit L.L. Junior

L.L. Junior a zenélés mellett nemrég a vendéglátásba is belevetette magát. A rapper élete egyik legnagyobb beruházásának nevezte, amikor létrehozta a food truck hálózatát. Azonban ez egy hatalmas vállalás, hiszen több helyen is elbukhat a történet, de Junior vérbeli üzletemberként mindig a megoldást keresi egy-egy problémára.

Kemény fába vágta a fejszéjét L.L. Junior, amikor beindította vállalkozását Fotó: Máté Krisztián

Száraz krumpli, túlsütött csirke, kőkemény hurka

Bár a rapper mindent megtett, hogy vendéglátós karrierje a lehető legsimábban induljon, azonban a kommentelők egy idő után nagyon leminősítették a termékeit. Többen hidegen kapták meg a rendelésüket, a minőség sem volt az ígéreteknek megfelelő. Sőt, még a TikTokon, és a YouTube-on is felszólalt néhány influenszer, akik szeretnék megmutatni, milyen a kiszolgálás a csirkézőben.

– Egy hamburger, sültkrumpli és egy üdítő 3090 forint volt. Hát nem tudom, döntsétek el ti, hogy drága-e vagy sem... (...) A krumpli mirelit, láttam, amikor csinálták, bár attól még lehet jó, de a panírdarabok furcsák. Gondolom ugyanabban az olajban sütötték a krumplikat és a csirkéket is. Mi nem vagyunk olyan finnyásak, de biztos vannak olyan úriemberek, akik ezért háborognak — fogalmazott videójában a Powerr nevű felhasználó. Volt egy olyan felvétel is, melyben a hölgy hurkát rendelt Junioréktól, ám nem arra számított, ami a csomagban várta. Egy kőkemény, elszenesedett ehetetlen étel.

L.L. Juniorhoz is eljutottak a kritikus kommentek Fotó: MG

L.L. Junior változtatott, ha kell a hamburgert is süt

Bár sokan kritizálták a rapper ételeit, ami természetesen hozzá is eljutott, a hírek L.L. Juniort inkább feltüzelték, mintsem letörték volna a kedvét. Olyannyira, hogy TikTok-oldalán be is jelentette, hogy változásokat eszközölt food truck hálozatában. Több embert is elbocsájtott, sőt személyesen fogja ellenőrizni az elkészült ételek minőségét.

Nyugi, nyugi láttam én is a videót a kőkemény hurkáról. Azonban az elmúlt pár hétben azon dolgoztam, hogy kiválasszam a személyzet tagjaiból a legmegfelelőbb, legtökéletesebb embert. Aki a legjobb minőségben készíti el a termékeket nektek. Aki ennek a feltételnek nem felelt meg, attól sajnos elbúcsúztunk. Ezért mostantól egy hónapig minden nap személyesen ellenőrzöm a minőséget, minden egyes food trucknál. Még az is lehet, hogy én személyesen készítem el neked a hamburgered, vagy a csirkefalatkáidat

– mondta a videóban Junior, aki a korábban említett hurka vásárlóját szeretné kárpótolni.

Juniort megkerestük, aki munkái miatt nagyon fáradt volt, így csak szűkszavúan beszélt a változások miértjéről.

– Ezzel azt üzenném a fiataloknak, hogy nem szégyen a munka, a kitartás, az ambíció – mondta a rapper a Borsnak.