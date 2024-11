A Megasztár imádott fiatal tehetsége: A szüleimnek nehezebb, hogy elköltöztem, mint nekem

Whitney Houston indította el a pályán Dányi Róbertet. A Megasztár 7. évadának fiatal tehetsége eleinte csak titokban énekelt otthon, most pedig nagyon élvezi a felhajtást, ami körülveszi.

Dányi Róbert érzelmes produkcióval készült a Megasztár első élő adására (Fotó: Máté Krisztián)

„Nekem ez olyan, mint egy kirándulás, nyaralás”

– Nagyon új, hogy a Megasztár-házban ennyi új emberrel összezárva élek, de nagyon megszerettem őket. Azért elég furcsa, hogy Miskolc mellől, a kis bőröndhangfal mellől idáig jutottam. Tényleg a családi fészekből kerültem ide: a beköltözésnél a bőröndömet is anyukám pakolta be, ő ilyen. Szerintem a szüleimnek nehezebb, hogy elköltöztem, mint nekem. Nekem ez olyan, mint egy kirándulás, nyaralás – ismerte el viccelődve. – Egyébként velem könnyű együtt élni, alapvetően csendes vagyok, néha azért mondok vicceket, de otthon legtöbbször a szobámba gubózva szoktam lenni. De azt nem bánom, hogy ekkora a nyüzsgés, én otthon aludni sem tudok, ha nincs semmilyen hang.

Dányi Róbert korábban sosem járt énektanárnál, viszont mindenképpen szeretné képezni magát, csak énekesként tudja elképzelni a jövőjét (Fotó: TV2)

Érettségire készül a próbák között a Megasztár versenyzője

Ezúttal komoly oka lesz az elvonulásra Robinak: a próbák és élő show-k közben ugyanis az érettségire készül:

– Itt a házban is tanulni fogok, hogy ne maradjak le, minél hamarabb szeretném letudni a sulit. Számomra csak az éneklés van, csak ebben tudom magamat elképzelni, minden másban ügyetlen vagyok – fogalmazott nevetve.

– Kiskorom óta bennem van, hogy énekes szeretnék lenni. Aztán 14 évesen TikTok-on meghallottam egy Whitney Houston-feldolgozást, és még aznap este elkezdtem halkan dúdolgatni: csak úgy, hogy ne ébredjenek fel anyáék – idézte fel mosolyogva Robi, aki a Megasztár válogatójába Aretha Franklin nagyívű dalával érkezett.

– Az előválogatóra pedig egy Jennifer Hudson számot vittem. Akkor úgy voltam vele, hogy oké, ha ezt most nem adom elő jól, akkor hagyom is az egész éneklést. Végül jól sikerült, és itt vagyok… Nekem ezek a lírai dalok fekszenek igazán, de szeretném megmutatni majd a bulisabb énemet is. Énektanárhoz korábban nem jártam, csak YouTube-on néztem videókat, de ott ugye nem tudtak kiszólni nekem, hogy: ezt ne így csináld, mert tönkremennek a hangszalagjaid – nevetett Robi.